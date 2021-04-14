Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?

Çoğu kişi, kadınların özel günlerinde oruç tutup tutamayacağını merak etmeye başlamış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı, kadınların özel günlerinde oruç tutabilir mi konusuna ilişkin fetva yayımladı.

Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilir mi?

Özel günlerinde olan bir kadının namaz kılması veya oruç tutması haram olmaktadır. Bu durumda olan kadının namazı ve orucu sahih olmayacaktır. Fakihler bu konuda aynı görüştedir (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü'l-cerrâr, II, 148).boyunca kılınamayan namazların kaza edilmeyeceği, oruçlarınsa temizlenmenin ardından tutulacağı hususun da bütün mezheplerde aynı görüş vardır (İbnü'l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San'ânî, Sübülü's-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 118).

Bahsi geçen icmanın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulaması olmaktadır. Nitekim Hz. Âişe bu konu kapsamında kendine yöneltilen bir sorunun üzerine; Resulullah zamanında adet olduklarında tutmadıkları oruçları kaza etmek ile yükümlü olduklarını, kılamadıkları namazlarıysa kaza etmek ile yükümlü olmadıklarını belirtmiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).