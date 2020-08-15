İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri

Günümüzde saç modelleri giderek çeşitlenmekte ve kuaförler üzerinde yaptırılmak istenmektedir. İnternet üzerinde gören herkesin hayran kaldığı 20 saç modeli de araştırılmaktadır. Özellikle bazı modeller kadınlar tarafından büyük ilgi toplamakta…

15 Ağustos 2020 Cumartesi 21:29
Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri
Takip Et:

Kadınlar saç modellerine ve bakımlarına oldukça dikkat etmektedirler. Her sene değişen moda ile birlikte kadınların saçlarına yaptırdıkları saç modelleri de değişmektedir. Düzenli olarak intenet üzerinde güncel saç modelleri araştırılmakta ve kuaförler aracılığı ile yaptırılmaktadır.

Her kadın saçlarının son derece canlı ve görkemli olmasını ister. Dikkat çekici saçlar için boya kullanılması gerekebilmekte ancak saçların bakımı da bir o kadar zorlaşmaktadır. Günlük hayat içinde sıklıkla karşılaşılan saç modellerinden sıkılan kadınlar yeni ve çok beğenilen modellere ilgi göstermektedirler. Aşağıdaki kısımda göz zevkinizi katlayacak yeni saç modelleri yer alıyor.





Son Güncelleme: 15.08.2020 21:29
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arap Turistlerin akın ettiği şelale bu yıl boş kaldı
Arap Turistlerin akın ettiği şelale bu yıl boş kaldı
Sivas'ın Kız Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı
Sivas'ın Kız Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı
İstanbul'da eğlenceler tüm uyarılara rağmen yat partilerine dönüşüyor
İstanbul'da eğlenceler tüm uyarılara rağmen yat partilerine dönüşüyor
Çift başlı engerek yılanı bulundu! Bir ısırık bile öldürücü
Çift başlı engerek yılanı bulundu! Bir ısırık bile öldürücü
Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul olan vatandaşlara çifte emekli maaşı
Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul olan vatandaşlara çifte emekli maaşı
Adliyede demir çubuklu kavga
Adliyede demir çubuklu kavga

Popüler Haberler

Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi
3004 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3004 nitelik kodu özel şart anlamı
Facebook’ta nasıl işe girilir? Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kimdir, Gözde Kansu neden yok, neden değişti? Çiğdem Batur hakkında bilgiler
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi rol aldığı yapımlar ve biyografisi
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 15 Ağustos 2020 Cumartesi
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır? Ağustos 2020 SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği nedir? Staj seferberliği başvurusu nasıl yapılır?
Panda Cross 4×4 satışa sunuldu! Panda Cross fiyatı ve özellikleri
Bir Zamanlar Çukurova Çetin kimdir? Gerçek adı nedir? Aras Şenol hakkında bilgiler
Takipsizlik kararı ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir? Kararların anlamları
TOBB esnaf 8 ay geri ödemesiz 100 Bin TL nefes kredisi başvuru ve şartları
E-Devletten ikametgah belgesi alınır mı? Edevlet ile ikametgah alma işlemleri
BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Varlık vergisi ne kadardır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.