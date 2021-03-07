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Kadına şiddete kulüpler sessiz kalmadı!

Samsun'un canik ilçesinde yaşanan "kadına şiddet" olayına Süper Lig'in önde gelen dört büyük kulübü sessiz kalmadı.

07 Mart 2021 Pazar 14:58
Kadına şiddete kulüpler sessiz kalmadı!
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Her geçen gün artan kadına şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi. Samsun'da yaşanan şiddet olayı sosyal medyada yayınlandı. Yayınlanan görüntüler tam bir vahşet idi. İzleyenlerin içini çeken görüntülere sosyal medya kullanıcıları tarafından çok büyük tepki gösterildi.

Görüntüler sosyal medyaya düşer düşmez siyasilerden ve yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi ve yaşanan bu şoke eden olayı kınadılar. Adalete Bakanı'ndan Aile Bakan'ına kadar herkes olaya tepki gösterdi ve failin hemen yakalanıp adalete teslim edileceğini ifade ettiler.

Tepkiler sosyal medyada devam ederken olayın zanlısı şiddete uğrayan kadının eski eşi çok kısa bir süre içerisinde yakalandı. Yakalan İbrahim Zarap işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Zanlının ilk ifadesinde olaya müdahale edenlerden şikayetçi olacağı ortaya çıktı.

Kadına şiddet olayına Türk futbolunun güzide kulüplerinden de tepki gecikmedi. Kulüpler sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak yaşanan elim vakayı kınadılar. İşte o paylaşımlar; 

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 14:58
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Anahtar Kelimeler:
Kadına şiddetDört Büyük KulüpSamsun
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