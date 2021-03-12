Kadına şiddet uygulayan kişiye meydan dayağı atıldı

Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmezken bir haberde Antalya Alanya'dan geldi. Bu sefer kadına şiddet uygulayan bir kişiye meydan dayağı atıldı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Gelen haberlere göre Alanya'da çarşıda bir esnaf dükkanının önünde oturan Sultan G. isimli kadına yanına motosikletiyle yaklaşan Yahya A. isimli şahıs şiddet uygulamaya başladı. Talihsiz kadının boğazını sıkan Yahya A.'yı çevredeki durumu fark eden esnaf ve vatandaşlar durdurdu.

Yahya A. 'yı durduran vatandaşlar duruma öfkeleninde Yahya A'ya meydan dayağı atmaya başladı ve Yahya A. linç edilmek istendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler vatandaşlar tarafından dövülen Yahya A'yı yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.