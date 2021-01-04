Kadın cinayetleri son bulmuyor! Tartıştığı imam nikahlı eşini elleriyle boğarak öldürdü

Çorum’da meydana gelen olay, saat 21:30 civarlarında Gülabibey Mahallesi'nde yaşandı. Söylenenlere göre, Polat H. ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinden sonra Polat H., eşini elleriyle boğdu.

Olayın ardından polisi arayan Polat H., eşini kendi elleriyle boğduğunu itirafta bulunarak, evden çıktı. İhbar sonrasında verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye gelen polis ekipleri kapının açılmamasından sonra kırarak olay mahalline girdiler. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal’a yaptıkları ilk müdahale sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat H. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.