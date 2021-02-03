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Kadın başı açık olarak namaz kılabilir mi?

Dinimiz ve namaz konusunda merak edilen birçok soru vardır. Bu soruların başında kadınlar başı açık namaz kılabilir mi sorusu da gelmektedir. Vatandaşlarımız kadınlar başı açık namaz kılabilir mi sorusunun yanıtlarını arıyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 01:25
Kadın başı açık olarak namaz kılabilir mi?
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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, alo fetva hattı üzerinden vatandaşlarımızdan gelen dini soruları yanıtlamaktadır. Dinimiz ve namaz konusunda merak edilen birçok soru vardır. Bu soruların başında kadınlar başı açık namaz kılabilir mi sorusu da gelmektedir. Vatandaşlarımız kadınlar başı açık namaz kılabilir mi sorusunun yanıtlarını arıyor.

Kadınlar Başı Açık Namaz Kılar mı?

Ergenlik çağına gelmiş olan her kadının mahremi olmayan erkeklerin yanındayken her yerlerini kapatacak bir şekilde örtündükleri gibi namaz kılarken Allah'ın huzurunda da örtünmeleri gerekmektedir. Hz. Âişe'den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Allah, ergenlik çağına ulaşmış kadının başörtüsüz namazını kabul etmez." (Ebû Dâvûd, Salât, 87)



Son Güncelleme: 03.02.2021 01:25
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Anahtar Kelimeler:
NamazKadın
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