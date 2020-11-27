Kadıköy'de silahlı market soygunu! 4 bin lira çaldılar

Kadıköy’de gerçekleşen olayda Sahrayıcedit Mahallesi’nde bir cadde üzerinde bulunan markete akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi elinde bulunan silah ile girerek market çalışanını etkisiz hale getirmeyi başardı. Markette çalışan kasiyere silahı doğrultarak etkisiz hale getirerek kasada bulunan 4 bin TL yi alarak kayıplara karıştı.

4 BİN LİRA ÇALDILAR!

Marketten çalınan yaklaşık 4 bin TL parayı alan silahlı soyguncu, soygunu gerçekleştirdikten sonra olay yerini terk etti. Yaşadığı olay karşısında büyük korku ve panik yaşayan market çalışanı başına gelen olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri soygun olan markette araştırma yaparken güvenlik kameralarını inceleme altına aldılar. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlatırken gerçekleşen olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

