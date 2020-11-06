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Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray'la kaçtı

Kadıköy’de park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan hırsızlık yaptıktan sonra Marmaray’ı kullanarak kaçan şüpheli yakalandı.

06 Kasım 2020 Cuma 15:22
Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray'la kaçtı
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İstanbul Kadıköy'de 8 Eylül ve 3 Kasım tarihleri arasında Bostancı ve Suadiye'de 6 farklı otomobilin soyulması üzerine polise gelen ihbarlar ile polisler harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerası inceleyen polis ekipleri hırsızlığa karışan kişilerin Marmara’yı kullanarak kaçtıklarını tespit etti.2 hafta boyunca süren çalışmalarda detaylı araştırmalar ve takipler sonucunda kimliği tespit edilen hırsızlardan biri bir otomobili soyup Marmaray ile birlikte kaçmaya çalıştığı sırada çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.


Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden “Suç Eşyası Satın Alma” suçundan haklarında adli işlem yapılan iki şüpheli Timur Ö. ve Erhan C. Adlı kişilerin çalıntı malları alıp satmak suçlamasıyla adliyede alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hırsızlık yapıp suçüstü yakalanan şahıs ise yakalanarak cezaevine gönderildi. 



Son Güncelleme: 06.11.2020 15:22
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Anahtar Kelimeler:
KadıköyOto Hırsızlık
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