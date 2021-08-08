Kadıköy'de korkunç olay! Doğum günü ertesi ölümden döndü..

Olay sabah 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Osmanağa Mahallesinde meydana geldi. Burada bulunan bir apartmanda ikamet eden Özbekistan uyruklu Züleyha B. isimli kadın gece arkadaşlarıyla 40. yaş günü kutladı. Ertesi sabah eve gelen arkadaşları kapının açılmadığını fark edince panik yaptılar.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kadını bulunduğu yerden çıkardılar. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan yaralı kadının vücudunda kırıklar olduğu belirlenirken ambulansa alınan Züleyha B. hemen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 08.08.2021 15:21