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Kadıköy’de intihar!

Kadıköy’de bulunan Koşuyolu Köprüsü’nde birisi intihara kalkıştı. Köprüden atlayan şahsın hayatı sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:48
Kadıköy’de intihar!
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İstanbul’da Kadıköy’de bulunan Koşuyolu Köprüsü’nde öğle saatlerinde bir şahıs intihara kalkıştı. Köprüden kendini aşağı atan şahsı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Polis ve sağlık ekipleri olay mahalline geldiğindeyse şahıs hala hayattaydı. Sağlık ekiplerinin müdahaleleriyle birlikte hayata tutunmayı başaran şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

 

Köprüden atlaması sonucunda şahıs ağır yaralandı. Şu an hayata tutunan şahsın sağlık durumunun ise kritik olduğu dile getirildi. 



Son Güncelleme: 08.02.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
KadıköyIntiharKoşuyolu Köprüsü
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