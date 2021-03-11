Kadıköy'de gündüz vakti hırsızlık

Kadıköy Yenisahra mahallesinde akşama doğru gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre cadde üzerinde park halinde bulunan bir aracın yanına yaklaşan bir şüpheli şahıs çevreyi kontrol ettikten sonra cadde üzerinde kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek caddedeki aracın arka camını sert bir cisim ile patlatarak araç arkasında bulunan çantayı alarak hızla uzaklaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs olay yerinden ayrılırken yaşanan o anlar ise işyeri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

'Arkasında kanıtta bırakmamış'

Yaşanan olay ilgili konuşan bir mahalle sakini olayın mahallerinde yaşanmasından oldukça üzgün olduğunu belirterek araç sahibinin mahalle çalışmak için geldiğini güvenlik kameralarının izlendiğinde adamın caddeyi önce kontrol ettiğini sonra araç camını kırarak arka koltukta bulunan çantayı aldığını, camı kırdığı sert cismi ise yanına almayı ihmal etmediğini anlattı. Hırsız arkasında kanıt bırakmadığını eklerken şüphelinin yoldan geçen biri yada aracı takip eden bir kişi olabileceğini anlattı.

