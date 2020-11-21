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Kadıköy'de akılalmaz kaza! Asılı kaldı

Akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç refüje çarpıp savruldu. Kazanın etkisiyle araç yol kenarında ki demir parmaklıklarda asılı kaldı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 20:26
Kadıköy'de akılalmaz kaza! Asılı kaldı
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Akıl almaz kaza akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'de yaşandı.

Kadıköy merkezde Murat Türerdem'in sürcüsü olduğu araç yolda seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonu hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yolda bir süre savrulduktan sonra refüje çıktı ve ancak demir parmaklıklara asılı kalarak durabildi. 


Akıl almaz kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis,112 sağlık personeli ve kurtarma personeli yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, kazayı haber alıp kaza yerine gelen sürücü yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kurtarma ekiplerinin kısa süren çalışması sonrasında araç asılı kaldığın yerden kurtarıldı ve bölgede trafik akışı normale döndü.



Son Güncelleme: 21.11.2020 20:26
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Anahtar Kelimeler:
KadıköyKazaTrafik Kazası
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