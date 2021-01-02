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Kadıköy Barajı’ndan felaket haber! Başkan açıkladı: “Dikkatli olmamız gerek!”

Edirne’nin Keşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu yaptığı son açıklamasında Edirne ilçesinin içme ve kullanma suyunu sağlayan Kadıköy Barajında kuraklık başladığını belirtti. Su seviyesinin %8 düşmesiyle birlikte su seviyesinin felaket boyutta olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Edirneli vatandaşlara uyarıda bulundu.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:53
Kadıköy Barajı’ndan felaket haber! Başkan açıkladı: “Dikkatli olmamız gerek!”
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Kuraklık gibi bir felaketin tek Türkiye’nin sorunu olmadığını, dünyanın da kuraklıkla savaştığını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu: “Maalesef kuraklık geliyor, su sorunu yaşayacağız. Biz insanoğlu dünyayı sonunda ne hale getirdik? Koronavirüs vakaları düşerken, Trakya'da, ülkemizde ve dünyada su sorunları başladı.” dedi. Keşan ilçesinin tamamını Kadıköy Barajı karşılamakta olduğunu söyleyen Helvacıoğlu 2 ay içerisinde su ihtiyacının çaresizliğe dönüşeceğini belirterek halkına seslendi. Önlemler aldıklarını belirten Başkan sadece belediyenin ve devletin önlem almasının sonuç vermeyeceğini belirterek halkının su ihtiyacını tasarruflu kullanması için uyarılarda bulundu.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile acil plan oluşturan Başkan “Vatandaşlarımıza sağlıklı ve nitelikli içme suyu ulaştırmamız için gece gündüz çalışıyoruz. Su kaynaklarının doğru tüketilmesi ve alt yapı konusunda da önemli çalışmalar kaydediyoruz. Yararlı su stratejileri geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

“Su paradan daha kıymetli”

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılarken her konuda suyun ne kadar kıymetli olduğunu bilmeleri istedi. Tasarrufun her şeyden önemli olduğunu ifade eden Helvacıoğlu: “Suyun, paradan daha kıymetli olduğu bir döneme girdik.” dedi.

Keşan Belediyesi ise bu süreçte Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran ile birlikte çalışmalar sürdürürken 56 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Kadıköy Barajı’nın 4 milyon metreküp kaldığını üzülerek dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
EdirneKadıköy BarajıKuraklıkMustafa Helvacıoğlu
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