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Kademeli normalleşme uygulaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen 17 günlük tam kapanma dönemi sona erdi. Bugünden itibaren kademeli normalleşme uygulaması başladı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:43
Kademeli normalleşme uygulaması başladı
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Son yapılan kabine toplantısından sonra cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan ile 17 Mayıs arasını kapsayan 17 günlük tam kapanma dönemine girildiğini açıklamıştı. 17 günlük tam kapanma döneminin sona erdiği güne gelmiş bulunuyoruz. Dün açıklanan genelge kapsamında kademeli normalleşme sürecine girildi.

Bundan dolayı İstanbul’da metrobüs ve otobüs duraklarında ciddi bir yoğunluk yaşandı. Bugün itibari ile İstanbul’daki trafik yoğunluğu %40 oranına kadar çıktı. Sabah saat 08:30 sularında İstanbul’da ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandı. Ayrıca şehirdeki metrobüs ve otobüs duraklarında ciddi sayılarda insan kalabalığı gözlendi. Trafikte ciddi bir aksama yaşanmadı ancak çok büyük bir yoğunluk vardı. Normalleşme süreci bugünden itibaren başlamak suretiyle, 17 Mayıs 2021 ile 1 Haziran 2021 tarihlerini kapsayacak.


Son Güncelleme: 17.05.2021 09:43
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Anahtar Kelimeler:
Kademeli NormalleşmeIstanbul
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