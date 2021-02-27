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Kademeli normalleşme nedir, nasıl olacak? Kademeli normalleşmede şartlar ne, ne zaman başlıyor?

Kış ayları yaklaşmadan artan koronavirüs vakalarından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından kısıtlamaların tekrar geri getirilmesi istenmişti. Kısıtlamalar ne zaman hafifleyecek? İşte tüm detaylar.

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:37
Kademeli normalleşme nedir, nasıl olacak? Kademeli normalleşmede şartlar ne, ne zaman başlıyor?
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri tarafından kış ayları öncesi artan vakalar neticesinde yeniden kısıtlamaya gidilmesini talep etmişti. Bu talep Cumhurbaşkanlığı kabinesine sunuldu ve CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan tarafından getirilen önlemler açıklanmıştı.

Açıklanan önlemler arasında hafta içi saat dokouza kadar sokağa çıkma serbestisi uygulanacak ve dokuzdan sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacaktı. Hafta sonları da yasaklar tam gün kapanma şeklinde oluyor. Bu uygulama kış ayları süresince devam etti. 

Esnafın da iş yapamaz hale gelmesi ve vaka sayılarında ve ağır hasta sayılarında yaşanan cidddi düşüş kademeli normalleşmeyi gündeme getirdi. Kademeli normalleşme yerindelik ilkesi ile hayata geçecek. Vaka sayısı az olan iller hızla kademeli normalleşecek vaka sayısı yüksek olan iller ek tedbirler uygulayacal. Şu sıralar Doğu Karadeniz illerinde vaka sayıları yüksek geliyor. 

Bu uygulama 1 Mart itibari ile hayata geçmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası açıklama yapılacak.



Son Güncelleme: 27.02.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
KORONAKademeli Normalleşme
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