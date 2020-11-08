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Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır? haberi ile ilgili en yeni detaylar 8 Kasım 2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 00:32
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
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Lezzetiyle büyük bir beğeni toplayıp bütün ortamlarda kendisinden söz ettirecek kıvama sahip şerbetli tatlı tarifi hazırlanmıştır. Kavrulmuş tel kadayıflı lezzetli tadacağınız muhallebi tatlısı ile tereyağıyla buluştuğunuzda muhteşem lezzetleri bekleyebilirsiniz.

Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?

Tel Kadayıf 500 Gram

Tere Yağı 3 Yemek Kaşığı

Toz Şeker 4 Yemek Kaşığı

Dövülmüş Ceviz İçi 1 Su Bardağı

Muhallebi için

Süt 1 Litre

Un 3 Yemek Kaşığı

Nişasta 3 Yemek Kaşığı


Toz Şeker 1 Su Bardağı

Yumurta Sarısı 1 Adet

Krema 1 Paket

Efsane tatlı tarifi

Evinizde kup yoksa kadayıflı muhallebinizi borcamda hazırlayıp dilimleyip servis yapabilirsiniz.

Teflontava içerisine 3 yemek kaşığı tereyağını eriterek üzerine 500 gram kadayıf ile 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip altın renge gelinceye kadar kavurun.

1 su bardağı dövülmüş cevizi ilave edip kavurun ve ocaktan alın.

Muhallebinizi hazırlarken derin tencere içerisine 1 lt süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker ile 1 yumurta sarısını orta ateşle koyulaşana kadar karıştırın.

Muhallebi kıvamını aldıktan sonra 10 dakika soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebiyi 1 paket krema ilave ederek mikser yardımıyla pürüzsüz krem alıncaya kadar çırpmalısınız.




Son Güncelleme: 08.11.2020 00:32
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Anahtar Kelimeler:
şerbetli Tatlı TarifiKadayıflı Muhallebi
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