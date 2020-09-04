Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Şerbetli kadayıfli muhallebi bir gün önceden yapılır mı?

Lezzetiyle büyük bir beğeni toplayıp bütün ortamlarda kendisinden söz ettirecek kıvama sahip şerbetli tatlı tarifi hazırlanmıştır. Kavrulmuş tel kadayıflı lezzetli tadacağınız muhallebi tatlısı ile tereyağıyla buluştuğunuzda muhteşem lezzetleri bekleyebilirsiniz.
Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?
Tel Kadayıf 500 Gram
Tere Yağı 3 Yemek Kaşığı
Toz Şeker 4 Yemek Kaşığı
Dövülmüş Ceviz İçi 1 Su Bardağı
Muhallebi için
Süt 1 Litre
Un 3 Yemek Kaşığı
Nişasta 3 Yemek Kaşığı
Yumurta Sarısı 1 Adet
Krema 1 Paket
Efsane tatlı tarifi
Evinizde kup yoksa kadayıflı muhallebinizi borcamda hazırlayıp dilimleyip servis yapabilirsiniz.
Teflontava içerisine 3 yemek kaşığı tereyağını eriterek üzerine 500 gram kadayıf ile 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip altın renge gelinceye kadar kavurun.
1 su bardağı dövülmüş cevizi ilave edip kavurun ve ocaktan alın.
Muhallebinizi hazırlarken derin tencere içerisine 1 lt süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker ile 1 yumurta sarısını orta ateşle koyulaşana kadar karıştırın.
Muhallebi kıvamını aldıktan sonra 10 dakika soğumaya bırakın.
Soğuyan muhallebiyi 1 paket krema ilave ederek mikser yardımıyla pürüzsüz krem alıncaya kadar çırpmalısınız.