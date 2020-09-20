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Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi

Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 20.09.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

20 Eylül 2020 Pazar 03:05
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi
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Lezzetiyle büyük bir beğeni toplayıp bütün ortamlarda kendisinden söz ettirecek kıvama sahip şerbetli tatlı tarifi hazırlanmıştır. Kavrulmuş tel kadayıflı lezzetli tadacağınız muhallebi tatlısı ile tereyağıyla buluştuğunuzda muhteşem lezzetleri bekleyebilirsiniz.

Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?

Tel Kadayıf 500 Gram

Tere Yağı 3 Yemek Kaşığı

Toz Şeker 4 Yemek Kaşığı

Dövülmüş Ceviz İçi 1 Su Bardağı

Muhallebi için

Süt 1 Litre

Un 3 Yemek Kaşığı

Nişasta 3 Yemek Kaşığı


Toz Şeker 1 Su Bardağı

Yumurta Sarısı 1 Adet

Krema 1 Paket

Efsane tatlı tarifi

Evinizde kup yoksa kadayıflı muhallebinizi borcamda hazırlayıp dilimleyip servis yapabilirsiniz.

Teflontava içerisine 3 yemek kaşığı tereyağını eriterek üzerine 500 gram kadayıf ile 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip altın renge gelinceye kadar kavurun.

1 su bardağı dövülmüş cevizi ilave edip kavurun ve ocaktan alın.

Muhallebinizi hazırlarken derin tencere içerisine 1 lt süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker ile 1 yumurta sarısını orta ateşle koyulaşana kadar karıştırın.

Muhallebi kıvamını aldıktan sonra 10 dakika soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebiyi 1 paket krema ilave ederek mikser yardımıyla pürüzsüz krem alıncaya kadar çırpmalısınız.




Son Güncelleme: 20.09.2020 03:05
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Anahtar Kelimeler:
şerbetli Tatlı TarifiKadayıflı Muhallebi
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