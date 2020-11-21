Kaçak yollarda yurda girmek isten 10 kişi bir otomobilin içinden çıktı

Kaçak göçmen operasyonu bugün Van Gürpınar'da yapıldı.

Bölgede insan kaçaklığı ve kaçak ticaretin önüne geçebilmek için yapılan denetimlerde ekipler şüphelendikleri 2 aracı durdurmak istedi. Ancak araçlar polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Araçların peşine düşen ekipler kısa süre içinde araçları yakaladı.Yapılan aramalarda otomobillerin birisinin içinde yurda kaçak yollarla girmiş 10 farklı uyruklu göçmen çıktı. Durduruşan diğer araçta ise 1 kişi yakalandı.

Araçlardan çıkarılan toplam 11 kaçak göçmen haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak göçmenler yurda soktuları tahmin edilen iki araç sürücüsü ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.