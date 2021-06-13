Kaçak kuyu kazısında sızan gaz sonları oldu

Aydın Söke İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Serçin Mahallesi kara ulaşımının olmadığı, Bafa Gölü üzerinden tekne ile gidilebilen dağlık bölgede kaçak kuyu kazısı yapan iki kişi çıkan zehirli gazdan etkilendiler. Gazdan etkilendiklerinin anlayan kişiler yetkililerden yardım istediler. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlukla bölgeye ulaşan ekipler kuyu dışında hareketsiz yatan bir kişi gördüler. Kimliği belirlenen kişinin 24 yaşındaki Ali Uludağ olduğu tespit edilirken yapılan incelemelerde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER, ÖZEL CİHAZLA KUYUYA İNDİ

Kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal eden kişilere bölgede bulunan 5 kişi kuyu içerisinde bir kişinin daha olduğunu söylediler. Kurtarma çalışmaları düzenlenirken AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı. Gaz tespit aracı ile 15 metrelik kuyu içerisine inen ekipler 40 yaşındaki Erdinç Yavez’in cansız bedeninin kuyu içerisinden çıkardılar. Bölgeye gelen jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 5 kişiyi gözaltına aldılar.

