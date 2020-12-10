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Kaçak kazının sonu ölümle bitti!

Eskişehir'de bir grup arkadaş define için kaçak kazı yaptıkları sırada bir arkadaşını yanlışlıkla patlayıcı infilak ettirdikleri gerekçesiyle döverek öldürdü.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:46
Kaçak kazının sonu ölümle bitti!
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Akıl almaz olay Eskişehir Mihalgazi'de yaşandı.

İlçede yaşayan 7 arkadaş define aramak için Sakarıılıca Parmaklı bölgesine kazı yapmak için gitti. Bir süre kazı yapan arkadaşlar önlerine çıkan bir kaya parçasını parçalamak için el yapımı patlayıcı hazırladı. Ancak hazırlıklar sürerken el yapımı patlayıcı infilak etti ve grup içinden  Ömer K. ve Mehmet S. isimli şahıslar ağır yaralandı. Patlamadan sonra ağır yaralanan Ömer K'nın grup içinde bulunan kardeşleri Kaan K. ile Bekir K. patlamaya neden olduğunu düşündükleri diğer yaralı Mehmet S'yi darp etti. Daha sonra Sevinç E. ile Servet K. ihbar için 112 sağlık personelini aradı ve yaralanan Mehmet S.'yi araçlarına bindirip hastaneye doğru yola çıktı.

DARP EDİLEN MEHMET S. HAYATINI KAYBETTİ

Yolda ambulans ile karşılaşan grup hemen 112'den yardım istedi. Sağlık personelleri yol üzerinde karşılaştıkları grupta yaralanan Mehmet S.'yi muayene ettiklerinden talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Patlamada ağır yaralanan Ömer K. ise kardeşleri tarafından hastaneye yaralı olarak yetiştirildi.Ömer K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada bir miktar el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Polis olayla ilgil olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 01:31
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Anahtar Kelimeler:
EskişehirKaçak KazıCinayet
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