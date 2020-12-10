Kaçak kazının sonu ölümle bitti!

Akıl almaz olay Eskişehir Mihalgazi'de yaşandı.
İlçede yaşayan 7 arkadaş define aramak için Sakarıılıca Parmaklı bölgesine kazı yapmak için gitti. Bir süre kazı yapan arkadaşlar önlerine çıkan bir kaya parçasını parçalamak için el yapımı patlayıcı hazırladı. Ancak hazırlıklar sürerken el yapımı patlayıcı infilak etti ve grup içinden Ömer K. ve Mehmet S. isimli şahıslar ağır yaralandı. Patlamadan sonra ağır yaralanan Ömer K'nın grup içinde bulunan kardeşleri Kaan K. ile Bekir K. patlamaya neden olduğunu düşündükleri diğer yaralı Mehmet S'yi darp etti. Daha sonra Sevinç E. ile Servet K. ihbar için 112 sağlık personelini aradı ve yaralanan Mehmet S.'yi araçlarına bindirip hastaneye doğru yola çıktı.
DARP EDİLEN MEHMET S. HAYATINI KAYBETTİ
Polis olayla ilgil olarak soruşturma başlattı.