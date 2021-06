Kaç çeşit oruç var? Hangi oruçlar hangi zamanda tutulur? Oruç kaç çeşide ayrılır?

Herkes tarafından kaç çeşit oruç olduğu ve hangi orucun ne zaman tutulduğu merakla araştırılıyor.

Oruç çeşitleri neler? Kaç çeşit oruç var? Hangi zamanlarda oruç tutulur?

Farz olan oruçlar

Vacip olan oruçlar

Müstehab Olan Oruçlar

Sünnet olan oruçlar

Mekruh olan oruçlar

Tenzihen Mekruh Olan Oruçlar

Tahrimen Mekruh olan oruçlar

Beş çeşit oruç vardır:: Ramazanda oruç tutmak, Ramazan’da tutulamayan orucu başla günlerde kaza etmek ve kefaret oruçları da farz kılınmıştır.: Adak oruçları ve bozulan nafile oruçları kaza etmek vaciptir.: Kameri ayların on üç, on dört ve on beşinci günleri ile haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri ve Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehabdır.: Muharrem ayının dokuzuncu gününü onuncu gününe bağlayan veya onuncu gününü on birinci gününe bağladığı zamanlarda oruç tutulması sünnet sayılmaktadır.: Mekruh olan oruçlar ikiye ayrılır.: Muharrem ayının sadece onuncu günü ile yalnız Cuma ve yalnız Cumartesi günlerinde oruç tutmak, akşamdan iftar etmeyerek bir günün orucunu ertesi güne birleştirmek mekruh olduğu gibi, kişiyi zayıf düşürmesi ve orucu âdet hâline getireceği için senenin tamamını oruç tutmak da mekruhtur.: Ramazan bayramının birinci günü ile Kurban bayramının dört günü oruç tutulması tahrimen mekruh sayılır. Bu günler, Allah’ın kullarına birer ziyafet günleridir. Oruç tutarak Allah’ın ziyafetinden kaçmak yanlıştır.