Kaç çeşit oruç var? Hangi oruçlar hangi zamanda tutulur? Oruç kaç çeşide ayrılır?

Herkes tarafından kaç çeşit oruç olduğu ve hangi orucun ne zaman tutulduğu merakla araştırılıyor.
Oruç çeşitleri neler? Kaç çeşit oruç var? Hangi zamanlarda oruç tutulur?
Farz olan oruçlar: Ramazanda oruç tutmak, Ramazan’da tutulamayan orucu başla günlerde kaza etmek ve kefaret oruçları da farz kılınmıştır.
Vacip olan oruçlar: Adak oruçları ve bozulan nafile oruçları kaza etmek vaciptir.
Müstehab Olan Oruçlar: Kameri ayların on üç, on dört ve on beşinci günleri ile haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri ve Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehabdır.
Sünnet olan oruçlar: Muharrem ayının dokuzuncu gününü onuncu gününe bağlayan veya onuncu gününü on birinci gününe bağladığı zamanlarda oruç tutulması sünnet sayılmaktadır.
Mekruh olan oruçlar: Mekruh olan oruçlar ikiye ayrılır.
Tenzihen Mekruh Olan Oruçlar: Muharrem ayının sadece onuncu günü ile yalnız Cuma ve yalnız Cumartesi günlerinde oruç tutmak, akşamdan iftar etmeyerek bir günün orucunu ertesi güne birleştirmek mekruh olduğu gibi, kişiyi zayıf düşürmesi ve orucu âdet hâline getireceği için senenin tamamını oruç tutmak da mekruhtur.
Tahrimen Mekruh olan oruçlar: Ramazan bayramının birinci günü ile Kurban bayramının dört günü oruç tutulması tahrimen mekruh sayılır. Bu günler, Allah’ın kullarına birer ziyafet günleridir. Oruç tutarak Allah’ın ziyafetinden kaçmak yanlıştır.
Son Güncelleme: 22.06.2021 11:06