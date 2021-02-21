Kaç çeşit Cemre vardır? Cemreler ne zaman düşer?

Cemre Arapça “Kor” anlamına gelen ateş kelimesi olarak bilinir. Mina Vadisi üzerinden Arafat’tan gelen taşlarla oluşturulan yığınlara da Cemre denmektedir.

Cemre’nin günümüzde bilinen kullanımı ise mevsim geçişleridir. İlk Cemre İlkbahar başlangıcını temsil eder ve bu dönemde yedişer gün aralıklı olarak önce havaya sonra suya ve toprağa düşer.

Cemre düşmesi havaların ısınmaya başlaması olarak ifade edilir. Halk arasında Cemre düşmesi Hıdırellez ve Nevruz kutlamalarının yapılmaya başlanabileceği olarak yorumlanır. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Cemre düşmesi ülkemizde her yıl kutlanır ve dönemlerde aşureler yapılarak dağıtılır.

İlk Cemre ne zaman düşer?

2021 yılında ilk Cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. Her bir Cemre düşüşünde hava sıcaklıkları giderek artacaktır.

Cemre 7 günlük aralıklarla düşer. Yani ikinci Cemre 27 Şubat tarihinde suya, ardından 6 Mart tarihinde toprağa düşecektir.

Cemre düşmesinin anlamlarına bakıldığında ilk Cemre düşmesi ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır. Hava çıkan Cemre havayı, suya düşen Cemre suyu, toprağa düşen Cemre ise toprağın ısındığı anlamlarına gelir.

Cemre düşmesinin Türk kültüründe anlamı

Türkler tarihte göçebe olarak Orta Asya’da yaşamış, ardından yaşanan Kavimler Göçü ile Anadolu’da yerleşik hayata geçmiştir.

Orta Asya’da göçebe olarak geçen yaşam süresince hava şartları insanları çok zorlamıştır. Göçebe yaşamın en zor yanı soğuk havalarda korunaklı bir evin olmamasıdır. Bu nedenle Orta Asya’da baharın gelmesi neşeyle karşılanır. Havaların ısınması avlanmayı da kolaylaştıracağından bolluk ve bereket olarak algılanmıştır.