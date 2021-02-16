Kaç çeşit Cemre vardır? Baharda ilk cemre nereye, ne zaman düşer?

Arapçada kor haldeki ateş anlamına gelen ‘cemre’ kelimesi aynı zamanda baharın gelişini müjdeler. Havadaki sıcaklık artışının önemli bir göstergesidir. İlkbahar mevsiminin başına yakın yedişer gün ara ile ilk önce havaya daha sonra da suya ve toprağa düşer. Cemrenin düşmesi ile beraber Nevruz ve Hıdırellez halk tarafından kutlanmaya başlar.

Cemrenin kültürümüzde de çok önemli bir yeri vardır. Önemli kişilere Osmanlı döneminde önemli kişilere cemre zamanı divan şairlerimiz tarafından övgü dolu şiirler yazılırdı. Divan şairlerimiz tarafından yazılan bu şiirlere ‘cemreviye’ denirdi.

İlk cemrenin düşme tarihi

2021 yılının ilk cemresi 19-20 Şubat arasında düşecektir. Havadaki sıcaklık artışı da bu tarihlerde başlayacaktır.

Cemre çeşitleri

Havaya, suya ve toprağa düşen cemre olarak üç çeşit cemre vardır. Havaya düşecek olan cemre 20 Şubat tarihinde, Suya düşecek olan cemre 27 Şubat tarihinde ve toprağa düşecek olan cemre de 6 Mart tarihinde düşer.

Cemre düşmesi ne anlama gelmektedir?

Cemrenin arapçadaki anlamı kor haldeki ateştir. Hava sıcaklığının göstergesi olan cemre 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Bu şekilde hava, su ve toprak sıra ile ısınır.

Türk kültüründe cemre

Eskiden göçebe bir toplum olan Türkler için cemrenin düşeceği tarihi bilmek önemliydi. Sonbahar mevsiminde hayvanları için ot biriktirmek ve ilkbaharın ne zaman geleceğini hesaplamak hayati önem taşıyordu. Prof. Dr. Ekici, bu durum ile ilgili Türklerin cemre olayını yaklaşık olarak bin yıldır takip ettiğini, eski Türklerin cemre ile ilgili dünyanın geri kalanına göre daha çok bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Üç aşamada düşen cemreyi heyecanla bekleyen Türkler, üçüncü yani toprağa düşen cemreden sonra bahar kutlamaları yaparlardı. Hala yaptığımız bu bahar bayramının ismi Nevruz ve Hıdırellez’dir.