Kablolar patlamasıyla mahalleli sokağa döküldü

Sultangazi Uğurmumcu Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre mahallede bir süredir devam eden fiber intenet alt yapı çalışması nedeni ile öğle saatlerinde kablolardan dumanlar gelmeye başladı. Duman çıkan kablolar büyük bir gürültüyle patlamaya başladı. Kabloların alev almasıyla Mahalleli doğalgaz patlaması sanarak sokağa döküldüler. Yaşanan olayın ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri intikal etti. Mahalleli yaşadıkları panikle ıslak battaniyeleri alevler üzerine atarak ateşi söndürmeye çalıştılar. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek vatandaşların söndürdüğü kabloları kontrol ettiler.

Yaşanan panik anlarını anlatan mahalleli şiddetli patlamaların yaşandığını zeminde bulunan demir kapağın patlamanın etkisi ile metrelerce havaya savrulduğunu sonrasında kabloların tutuşmaya başladığı ve bir anda alevlerin yükseldiğini söylediler.

