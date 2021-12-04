Kablo İmal Makinesi Operatörü ne kadar kazanıyor?

Kablo İmal Makinesi Operatörü mesleğiyle ilgili olarak bu mesleği yapmak isteyen kişiler, ne kadar maaş alındığını merak ediyor. Kablo imalatı yapmak isteyen ve bu yönde kendine hedef belirleyen kişiler bu meslekleğin getirisi olarak işin hangi meslek grubuna ait olduğunu, ne kadar maaş alındığını bilmek istiyorlar.

Sabit Tesis ve Makine Operatörleri meslek grubundaki Kablo İmal Makinesi Operatörü olabilmek için kişinin en az ilköğretim mezunu olabilmesi gerekiyor.

Kablo İmal Makinesi Operatörü'nün aldığı aylık gelir, 3 bin 370 TL olarak belirtiliyor. Bu maaş en düşük 2 bin 826 TL iken en yüksek 4 bin 450 TL'ye çıkabiliyor.