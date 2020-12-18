Kablo çalmak hayatına mal oldu

Olay, Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan Kümbet mahallesinde gerçekleşti. Boş bir tarlada yer alan trafodan elektrik kablolarını çalmaya çalışan dört kişi, elektrik akımına kapıldı. Bilgiye göre kabloları, M.A (35) İ.M, S.S ve M.K şahısları çalmaya çalıştı.

Elektrik akımına uğrayan M.A’nın durumu ağırlaşarak, diğer üç kişi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen M.A yaşamını yitirdi.

Yunus Emre Devlet Hastanesine yatırılan İ.M ile diğer iki kişi Kütahya’daki bir hastaneye tedavi için götürüldüler.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şahıslara ait olan arabanın içinde iki tane tüfek buldu. Olayla ilgili altı kişi gözaltına alındı. Soruşturma ise hala devam ediyor.