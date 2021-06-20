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Kabir ziyareti nasıl yapılmalı? İslam’da kabir ziyareti hükmü nedir? Mezarlık ziyaretinde önemli bilgiler!

Pek çok kişi tarafından İslam'da kabir ziyaretlerinin nasıl bir şekilde yapılması gerektiği merak edildi. Kabir ziyareti adabı ve mezarlık ziyaretlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini merak ediyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.

20 Haziran 2021 Pazar 23:05
Kabir ziyareti nasıl yapılmalı? İslam’da kabir ziyareti hükmü nedir? Mezarlık ziyaretinde önemli bilgiler!
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Kabir ziyaretleri erkekler ve kadınlar için mendubdur.

Peygamberimiz şöyle buyurur:

“Ben sizi kabirleri ziyaret etmekten nehyetmiştim. Fakat Peygamberiniz Muhammed’e (sas.) annesinin kabrini ziyaret etmesi için izin verildi. Siz de kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabir ziyareti, ahireti hatırlamaktır.”

Peygamberimiz kabir ziyaretlerine yönelik ilk zamanalar bu eylemi yasaklamıştı. Sebebide şuydu:

İslamiyet, tevhid akidesini getirdiği için islamın en ortaya çıka özelliği budur. Bu inanç, bir olan Allah'a inanma esasına dayanmaktadır. Allah vardır ve birdir. Eşi ve dengi yoktur. Sadece O'na ibadet edilir yalnızca O'ndan yardım istenir. O'na gösterilen saygı ve tazimin bir benzerini başkasına göstermek tevhid inancına aykırılık demektedir.

İslamiyet öncesi zamanda putlara tapılıp, kabire secde ediliyordu. Yahudi ve Hiristiyan kişiler de aziz gördükleri kişilerin kabirlerini ibadet yeri olarrak kullanıyorlardı.Allah'ı bir bilmek ve sadece O2na ibadet etmekten ibaret olan İslam dininin yeni kabul etmiş olan kişiler, İslamiyet'ten önceki bu davranışları İslam'a yöneltebildirler ve bu şekilde tevhid inancını bozacakları düşüncesiyle Peygamberimiz ilk zamanlarda kabirleri ziyaret etmeyi yasakladı. Müslüman olan kişiler İslam dinini iyice anladıktan sonra Peygamberimiz kabirleri ziyarete izin vermiştir. Peygamberimiz de annesi Amine'nin mezarını ziyarette bulunumuştur.

Aynı zamanda Peygamberimiz her sene Uhud şehdlerini zayrette bulunurdu. Bazı zamanlar Medine'deki Baki Kabristanını da ziyaret eder, duada bulunurdu.

Hz. Aişe validemiz de Mekkei Mükerreme'de defnedilmiş bulunan kardeşi Abdurrahman'ın kabrini zaman zaman ziyarette bulunurdu.

bn Ebî Müleyke diyor ki: Bir defasında Hz. Âişe validemiz kabir ziyaretinden geliyordu. Kendisine;

—Ey müminlerin annesi, nereden geliyorsunuz, diye sordum. Hz. Âişe;

—Kardeşim Abdurrahman’ın kabrini ziyaret ettim, oradan geliyorum, dedi. Ben, kendisine;

—Peygamberimiz kabirleri ziyareti yasaklamamış mı idi, diye sordum. Hz. Âişe;

—Evet, vaktiyle yasaklamıştı, fakat sonra ziyaret edilmesini emretti, diye cevap verdi.

Peygamberimiz ve Ashabının kabir ziyareti bizim için bir önek davnıştır.

Kabirleri ziyaret etmek, ölülerimize dua etmemiz ve onlar için Allah'tan af dilememiz, ölüler ve yaşamdakilerin ölümü hatırlayarak kendilerine çekidüzen vermlerine sağlar. Peygamberimiz kabir ziyaretinin önemini anlatırken “çünkü kabir ziyareti, size ahireti hatırlatır.” buyurmuştur.

Kabirlerin ziyarein adab

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Kabir ziyaretlerini haftada bir gün özellikle cuma yada cumartesi günleri, veya bayram günlerinden ziyaret etmek iyidir.

Kabirleri ziyaret edenler kınleye yada ülünün yüzüne karşı durarak şöyle der; “Ey müminler yurdunun sakinleri. Bizler de inşallah sizlere kavuşacağız. Allah’tan bizim için ve sizin için afiyet dilerim.”

Peygamberimiz bu şekilde Baki mezarlığında selam verir ve dua ederdi.

Ziyaret eden kişinin Kur'an okuması da sevabdır. Ölülere bağışlanan bu sevptan onlar da yararlanır. Kendisine de Cenabı Hak ecir ve mükafat verir.

Kabbirlere doğru namaz kılınmaz ve kabirlere oturulmaz. Peygamberimiz, Kabirlerin üzerine oturmayın, onlara doğru da namaz kılmayın.” buyurmuştur.

Başka bir hadisi şerifte ise mealen: “Sizden birinizin bir kor üzerinde oturup da o korun elbisesini yakması ve derisine işlemesi, kabir üzerine oturmasından daha hayırlıdır.” denir.

Mezar taşlarına el ve yüz sürülmez. Ölmüş kişilere adak yapılmaz, mezarlardan istekre bulunulmmaz.

Kabirleri çiiğnemek ve kabir üstünde yumak mekruhtur.

Kabirlerdeki ağaçlar kesilmez ve otlar yolunmaz fakat kurumuş olanlar için bir sakınca yoktur.


Son Güncelleme: 20.06.2021 23:05
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KabirZiyaret
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