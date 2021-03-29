Kabine toplantısında alınan kararlar - 29 Mart 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapıldı.Yaklaşık 3,5 saat süren ve tüm bakanların katıldığı kabine toplantısında önemli kararlar alındı.

Erdoğan kabine toplantısın sonra kameraların karşısına geçti ve alınan yeni kararları açıkladı. 100 binde görülen vaka sayısına göre illerin risk haritasının değiştiğini açıklayan Erdoğan, mavi renk yani düşük riskli olarak sadece Şınak ilinin kaldığını, diğer tüm illerimizin sarıi turuncu ve kırmızı renk olduğunu ifade etti.

Alınan kararları açıklayan Erdoğan, Kırmızı renkli (çok yüksek riskli) illerimizin sayısının 58 olduğunu duyurdu. Bu kapsamda alınan kararlar şu şekilde;

ALINAN YENİ KARARLAR

*Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık.

*Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

*Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.(Cumartesi - Pazar)

*Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre uygulanacak.

*Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

*Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.