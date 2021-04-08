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Kabine toplantısı olacak mı, ne zaman, saat kaçta? Ramazan'da tam kapanma ve yasaklar olacak mı?

Son günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artış yaşanması sonrasında gözler kısıtlama kararların alınan ve Ramazan ayında uygulanacak tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısına çevrildi. Birçok vatandaş kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve Ramazan ayında tam kapanmanın olup olmayacağını merak etmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

08 Nisan 2021 Perşembe 19:53
Kabine toplantısı olacak mı, ne zaman, saat kaçta? Ramazan'da tam kapanma ve yasaklar olacak mı?
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Koronavirüs salgınının mutasyona uğramasıyla beraber etkisini arttırması ve normalleşme döneminde insan hareketliliğinin artmasıyla vaka ve ölüm sayılarındaki artış tedirginliğe yol açtı. Durum böyleyken Ramazan ayında tam kapanma konuşulmaya başladı ve vatandaşlar kabine toplantısında çıkacak kararları merakla beklemeye başladı.

Kabine toplantısı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftada bir yapılan kabine toplantısı son olarak 29 Mart 2021 pazartesi günü yapılmıştı. Bu toplantıda risk haritası güncellenmiş ve çok riskli illerde kısıtlamalar getirilmişti. Yeni kabine toplantısının 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 17.00’da başlaması bekleniyor.

Ramazab ayında tam kapanma olacak mı?

7 Nisan 2021 Çarşamba günü koronavirüs tablosuna göre 54bin 704 yeni vaka çıkarken 276 kişide hayatını kaybetti.

Salgının kontrol altına alınması sebebiyle pek çok uzman tam kapanmanın yapılması gerektiğini bu süreçte de vatandaşlara ekonomik destek sunulması görüşünde olduklarını bildiriyor.

Ramazan ayında tam kapanmanın olup olmayacağı yönünde henüz bir açıklama yokken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemde salgının gidişatına bakıp her türlü kararı alabilecekleri ifade ediyor.

29 Mart’ta kabine toplantısı sonrası açıklanan kararlarda Ramazan ayında bütün illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacakken, lokanta ve kafe gibi işletmelerde bu dönemde sadece paket servis yapacakları kararı alınmıştı. Bu işletmelerde çalışanlarında primleri devlet tarafından ödenecek ve 1.500TL ödeme yapılacak.



Son Güncelleme: 08.04.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTam KapanmaRamazan AyıKabine ToplantısıSokağa çıkma Yasağı
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