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Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısı kaçta başlayacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı, kapanma gelecek mi?

Alınan son dakika haberine göre kabine toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Gündemde ise kısıtlamaların devam etmesi ve Ramazan Bayramı'nda 5 gün tam kapanmanın olacağı var. İşte detaylar...

26 Nisan 2021 Pazartesi 03:14
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısı kaçta başlayacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı, kapanma gelecek mi?
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Türkiye’nin son açıklanan Koronavirüs tablosuna göre günlük vaka sayılarında düşüş meydana geliyor. Kısmi kapanma sonucunda vakalarda düşüş görülünce tam kapanma olup olmayacağı sorusu da gündeme geldi. Ramazan Bayramı için alınacak kararlar da merak ediliyor. 14 Nisan itibari ile alınan kısmi kapanma bugün sona eriyor. Yeni karalar alınacak. Peki yeni kararlar neler olacak?

Tam kapanma yapılacak mı?

Pazartesi günü Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin toplanması bekleniyor. Bu sefer Kabineden yeni üç isim de yer alacak. Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde gerçekleşecek. Ramazan Bayramına ilişkin kararların da alınması bekleniyor.

CNN Türk muhabiri Serhat Dal’dan alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanacak. Toplantının gündem maddesi ise koronavirüs ile mücadele olacak.

Ramazan ayının ilk iki haftası için alınan kısmi kapanmanın bugün son bulması ile yeni haftanın kararları alınacak. Kısıtlamaların genişletilip genişletilmeyeceği merak konusu oldu.

Hürriyet yazarı Nuray Babacan’ın haberine göre, Bilim Kurlu üyelerinin, sağlık sisteminde tıkanma noktasına geldiği ve bu sebepten ötürü tam kapanma yapılması gerektiğine ilişkin uyarılar yaptığı iddia edildi. Lakin hükümetin bu 15 günlük uygulama ardından aynı kurallara devam edileceği yönünde bir eğilimi olduğu da alınan bilgiler arasında. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumlara ilişkin yorumlarını yaparak bilgileri aktaracak.

Bayram tatili ne kadar olacak?

Ramazan bayramına az bir süre kala vatandaşlar tatilin ne kadar olacağını merak ediyor. Bu yıl bayramın ilk günü 13 Mayısıs Perşembe gününe denk gelecek. Bayram hafta sonuna denk geldiği için tatilin toplamda 4 gün olması bekleniyor. Lakin sokağa çıkma kısıtlamaları olmasından ötürü tatil günleri değişebilir. Buna ilişkin kesin bir bilgi olmamakla beraber Kabine Toplantı’nda konunun ele alınması bekleniyor.




Son Güncelleme: 26.04.2021 03:14
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Anahtar Kelimeler:
KabinetoplantısıKısıtlamaKararlar
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