Kabine toplantısı kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? 26 Nisan 2021 Pazartesi kabine toplantısı kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında ülke genelinde ‘kısmi kapanma’ dönemine gidildiğini açıkladı. Birçok yerler kapanırken vakaların düşmesi için yapılan bu uygulama bugün son buldu. Milyonlarca vatandaş bugün açıklanacak kabine toplantısında alınan kararları merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanmanın ardından sonuçlara göre alınacak tedbirlerin değişeceğinden bahsetti. Vaka sayılarında artışlar yaşanırsa tedbirlerin sert olacağından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan 2021 tarihinde alınacak tedbirleri vatandaşlar ile paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın veriler hakkında sunum yapılması bekleniyor. Vakaların durumu belirlenirken hangi tedbirlere ihtiyaç duyulacak araştırılıyor. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise ilk kez katılacak.

Kabine Toplantısı ise her zaman olduğu gibi 19.30 – 20.00 saatleri arasında halka duyurulması beklenmektedir.

Kabine toplantısında alınacak muhtemel kararlar ne olacak?

Toplantıda Covid-19 ile mücadele, alınan tedbirler, aşı sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlar gibi konular ele alınacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca üç haftalık kısmi kapanmanın bitmesi üzerine alınacak yeni kararlar veya aşılama süreci merak ediliyor.

Kapanma kararı ise Bakanlar kurulunun birinci gündem maddesinde yer alacak. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte Bayramı da kapsayarak kuralların ele alınması bekleniyor. Birçok kişi kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceğini merak ederken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında açıklamada bulunulması bekleniyor.

Ayrıca kabine toplantısında kalabalık yerler ve AVM gibi halka açık alanlar kısıtlama içerisine girebilir. Bu anlamda Ramazan Bayramı’nda 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanabilir.

İthal aşıda tedarik süreci konu edinirken Rus aşısı Sputnik V ve yerli aşı çalışmaları gündemde yer alacak.

2020 yılında tam kapanma sürecinde neler oldu?

2020 yılında koronavirüs ile mücadele kapsamında 11 Mart 2020 tarihinde ülke geneli tam kapanmaya gitmişti. Bu kısıtlamalar;

2020 Mart genelgesiyle ilk olarak, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, tavena, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve Spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi.

Ayrıca marketler, saatler ve müşteri sayısına da kısıtlama getirilirken birçok vatandaşın kullandığı toplu taşıma araçları ise yüzde 50 kapasite ile yolcu alacağını söyledi. THY’nin uçuşları nisan ve mayıs ayında durduruldu daha sonra kademeli olarak tekrar açıldı. Cuma günü ve kandil gecesi camiler cemaate kapanmıştı.

16 Mart 2020 tarihinde ilkokul, ortaokul lise eğitimine 1 hafta ara verilirken üniversiteler ise 3 hafta tatil edilmişti.