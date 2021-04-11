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Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman?

Koronavirüs vakalarının artması ardından vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman olacağını merak ediyor. Yeni yasakların gelip gelmeyeceğini araştıran kişiler kabine toplantısının ne zaman olacağını merak ediyor. İşte kabine toplantısı hakkında merak edilenler

11 Nisan 2021 Pazar 18:39
Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman?
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Vakaların artmasından sonra gözler yeni kabine toplantısına çevrildi. Yasakların gelmesi gündemde yer alırken vatandaşlar kabine toplantısında alınan kararları merak ediyor. Son kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü gerçekleşmişti. Yeni bir düzenlemenin geleceği konuşulurken Kabine toplantısının günü açıklandı.

13 Nisan 2021 Salı günü gerçekleşecek olan kabine toplantısında vakalar ele alınacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması bekleniyor.

Kısıtlamaların geri geleceğinden şüphe eden vatandaşlar Ramazan ayı boyunca kafelere ve restoranlara gidemeyecek. İş yerleri paket servisine devam edecek. Pazartesi gününden itibaren kafe ve restoranlar bir ay süre ile tüm illerde kapalı olarak devam ederken sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ise 20 yaş altı 65 yaş üstü için devam etmesi ise henüz belli değil. Gözler 13 Nisan’a takılırken yeni yasakların gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Yeni gelişmeler söz konusu olduğunda haberimizde yayınlayacağız.




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:39
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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKabine ToplantısıVaka
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