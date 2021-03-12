Kabin memuru nedir, ne iş yapar? 2021 Kabin memuru (host-hostes) maaşı ne kadar?

Hostes maaşları ne kadar?

Ülkemiz gün geçtikçe havacılık alanında gelişme göstermektedir. Her alanda gelişme gösteren dünya da ulaşım ihtiyacı artış göstermiş ve eski zamanlara göre hava yolculuğu da oldukça fazla tercih edilmeye başlamıştır. Bu alanda çalışan binlerce insan bulunmaktadır. En önemli çalışanlardan olan host ve hosteslerin aldıkları maaşta bir hayli merak edilmektedir.

Kabin memuru ne iş yapmaktadır?

Kabin memuru ve hostes aynı şeydir. Erkek memurlara host, kadın memurlara hostes denmektedir. Görevleri aşağıda belirttiğimiz gibidir.

-Uçuş sırasında yolcuların güvenliğini ve rahatlığını sağlayacak tedbirler almak

-Uçuştan önce kabin düzenleme ve uçuşa hazırlama

-Yolculuk sırasında gerekli olacak yiyecek, içecek ve diğer malzemeleri tamamlamak ve eksik ise yeteri kadar tedarik etmek

-Uçağa binen yolcuları karşılamak, gerekli yönlendirmeleri sağlamak

-Acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında uçuş sırasında yolcuları bilgilendirmek

-Türbülans gibi beklenmedik durumlarda yolcuları bilgilendirmek ve olası bir panik durumunun önüne geçmek

-Uçuş sırasında içecek ve yiyecek ikramında bulunmak gibi görevleri bulunmaktadır.

Maaşları ne kadar?

Farklı firmalarda farklı maaşlar alınmaktadır. THY’de kabin memuru olarak çalışan bir kişi ile Pegasus’ta kabin memuru olarak çalışan bir kişinin maaşları aynı değildir. 2021 yılında işe yeni başlayan bir memurun ortalama maaşı 5000-6000 arasında olmaktadır. En az 10 yıldır bu işi yapan memurun ise maaşı ortalama 8000-10000 arasında olmaktadır.

THY maaşları

En çok tercih edilen hava ulaşım firmalarından biri olan THY, en yüksek maaş ödeyen firmalardan biridir. Yeni başlayan kişiler için 4500-5000 arasında maaş ödenmektedir. Tecrübeli memurlar için ise kabin memuru maaşı 7000-8000 arasında olmaktadır. Bu ücretler kesin maaşlar değildir. Yaklaşık olarak miktarları sizlere sunuyoruz.

Sunexpress maaşları

En fazla personeli bulunan şirketlerden biridir. Verilen maaşlar da oldukça iyidir. 2021 yılında en düşük maaş 5000 TL en yüksek ise 8500 TL’dir.

Pegasus maaşları

Yurtiçi yolculuklarda en önde gelmektedir. Pegasus şirket gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. 2021 yılında en düşük 4500-5000 en yüksek ise 6500-7000 arasında maaş ödenmektedir.

Çalışma saatleri nasıldır?

Belirli olan bir çalışma saati bulunmamaktadır. Uçuş saatleri farklılık gösterebilmektedir. Her şirkette farklılık gösteren çalışma saatleri hakkında kesin saat aralığı söylemek mümkün olmamaktadır.

Kabin memuru nasıl olunur?

Genel olarak aranan bazı bilgiler bulunmaktadır. 18 yaşını doldurmuş ve sağlık durumunuzun iyi olması gerekmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmek gerekmektedir. Sabıka kaydı bulunmamalı ve fiziki durumun iyi olması lazımdır. İletişim ve anlama kabiliyeti yüksek olmalıdır. Her şirkette farklılık gösterebilen bazı özellikler bulunabilir. Şirketler personel alımlarını kendi sayfalarından duyurmaktadır. Aradıkları nitelikteki kabin memurlarının özelliklerini de paylaşmaktadırlar.