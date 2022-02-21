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Kaan Sarıaydın’ın Evergreen gemisi ilgili açıklamalar sundu. Kaan Sarıaydın’dan Evergreen gemisi ilgili önemli bilgiler.

Uzun süredir gündem içerisinde yer alan konulardan olan Evergreen gemisiyle ilgili Kaan Sarıaydın açıklamalarla bilgilendirme de bulundu. İşte o bilgilendirmeli açıklamaların içeriği…

21 Şubat 2022 Pazartesi 22:14
Kaan Sarıaydın’ın Evergreen gemisi ilgili açıklamalar sundu. Kaan Sarıaydın’dan Evergreen gemisi ilgili önemli bilgiler.
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23 Mart 2021 sabahı Tayvanlı Evergreen Marine şirketinin filosunda bulunan Ever Given isimli yük gemisi, Süveyş Kanalı’nda karaya oturdu ve dünyanın en işlek ticaret yollarından birinde tüm geçişler durdu. 400 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, olaydan ancak altı gün sonra kurtarıldı. Bu olaylar uzun süre gündemde yer etti.

Kaan Sarıaydın konuyu şu şekilde ele aldı. Süveyş kanalında yaşanan bu olay küresel sermayeye ilişkin bir güç gösterisi olduğunu hatta bunun borsanın birden kabarmasının açık ve net bir şekilde kanıtı olarak da gösterildiğini söyledi. Daha önce de Çin de böyle bir olayın meydana geldiğinin bu seferki vakıanın ise sorumlusunu kendi ülkesi olduğunu söyledi.

Kaan Sarıaydın,  bu sahneyi Türkiye'de oluşan ekonomik operasyon için bir devalüasyon hareketi olarak esinlenmiş bir stratejinin bozulmuş olduğunu amaçlarına ulaşamamış ABD'nin açıklamalarla yumuşatma çalıştığını bildirdi. Bu Evergreen olayı Türk gemisinin pozisyonunu güçlendirdiğini ayrıca Libya’ya destek tatlısı diye götürürken engellenmiş olan gemimizin ise hesabının burada arandığını yani basına sızdırılan o farklı olayların tamamıyla meselenin dışında olduğunun altını çizdi.

Tarih boyunca Süveyş Kanalı’nın hep böyle entrikalı süreçleri ev sahibi ettiğini belirten Kaan Sarıaydın, bu süreç Covid-19 dalgasından sonra dış güçlerin yapmak istediği 2. bir olay olarak gelecekti fakat ülkemiz bunu çok güzel bir şekilde manipüle ederek geri döndürdüğü ifadelerini kullandı.

Ayrıca bunların yanı sıra ABD tarafından dışlanan İsrail'in Türkiye'nin yanında yer almasının politikaları tam anlamıyla değiştirdiğini İsrail ile iç içe bir anlaşma içinde olduğumuzun detaylarına yer verdi.

Açıklamasını detaylandırarak anlattığı bu yazısında son olarak iklim standının yakında gerçekleştirileceğini ve bunun Evergreen gemisinin pazarlanma içinde olacağını söyledi. Bunun yanı sıra ülkemizde giden kötü şartları çok fazla üstüne gitme gerek yakın zamanımıza toparlayacağımızı ve gerçekten bir şahlanış dönemi yaşanacağını söyleyerek kara senaryolar biçiminde yorulmaması gerektiğine beyinde değindi.

 

 

 



Son Güncelleme: 21.02.2022 22:14
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Anahtar Kelimeler:
EvergreenKaansarıaydınGemiSuveyskanalı
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