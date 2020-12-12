Jüt halı nasıl temizlenir? Evde jüt halı temizliği yöntemleri

Jüt halı türündeki halılar doğal görünümleriyle öne çıkmaktadır. Bunun nedeni ise jüt halıların elyaftan yapılıyor olmasıdır. Çevre dostu bir halı olması tercih edilmesinde en büyük etkenlerden biridir. Doğal yapısı nedeniyle ise bu halı türlerinin temizlenmesi diğer halı türlerine göre daha zordur.

Düzenli olarak süpürmek

Jüt halılar genel olarak salon, oturma odası gibi en çok kullanılan yerlerde kullanılır. Bu nedenle sürekli olarak süpürülmesi gerekmektedir. Doğal elyafın bir özelliği ise kırılıp kıllarının dökülmesidir. Bu yüzdende süpürülmesi çok önemlidir. Öte yandan evdeki nemle birlikte halının üzerindeki kirler kalıcı hale gelir. Rutin olarak belli aralıklarla süpürülmelidir.

Lekeli yere ön işlem uygulamak

Karbonat kullanmak

Jüt halı diğer halı türlerine göre uzun ömürlüdür ancak dikkatli ve yeterince temizlenmezse bu süre kısalır. Lekeli bölgelere ön işlem uygulayarak temizliği kolaylaştırabilirsiniz. Öncelikle lekeli bölgeye bezle silin ve lekenin yapışmasını önleyin. Daha sonra sirke veya soda karışımlı bir su ile lekenin olduğu bölgeyi temizleyin. Silme işleminin ardından halıyı kurutmak için fön makinesiyle ıslak bölgeyi kurutabilirsiniz.

Karbonat birçok lekenin temizlenmesinde kullanılan bir üründür. Halının üzerindeki lekeye karbonatı dökün ve bir gece bekleyin. Ertesi lekenin çıktığını göreceksiniz. Ardından süpürge ile lekeli bölgeyi temizlemeyi unutmayın.

Profesyonel yardım almak

Evde yapılabilecek tüm işlemlerin yapılmasının ardından sonuç alınmaması halinde halı temizliği yapan bir firmaya başvurun. Jüt halıları temizlerken bol su ve deterjan kullanılmaz. Elyaf özelliği olmasından dolayı halı suyu hemen emer ve çürümesine yol açar. Temizlikte bu iki detaya çok dikkat edilmelidir.