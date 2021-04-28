Jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu nasıl? Samet Erkuş iyileşti mi?

TJK’nin 18 Nisan taihinde Adana Yeşiloba Hipodromunda yapılan at yarışının 5. koşu'da, 1200metre çim pistteki yarışın başlamasından kısa bir süre sonra “Luminary” isimli attan düşüp jokey Samet Erkuş ağır yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından şehirdeki özel bir hastaneye götürülen Erkuş, acil olarak ameliyata edilirken sonrasında tedavisine yoğun bakımda devam edilmişti. Samet Erkuş’un kafatasında kırık tespit edilmiş ve beyin kanaması şüphesi ile ameliyat edildiği belirtilmişti. Samet Erkuş’un sağlık durumunun halen kritik olduğu öğrenildi.

Samet Erkuş, jokeylik kariyeri boyunca 4 bin 843 yarışa çıkmış ve 409 defa birincilik 424 defa ikincilik ve 439 defa de üçüncülük kazanmıştır. Erkuş, kazadan önce evlenme hazırlıkları yaptığı ve bundan bir ay önce 26 yaşındaki Saibe Öztürk ile nişanlanmıştı.

Saibe Öztürk, hastanenin önünde onuncu günde de umutlu bekleyişine devam ederken on gündür aynı umutla ve dualarla beklediklerini söyleyen Öztürk, şimdiye kadar yanlarında olan bütün herkesin desteklerine minnettar olduklarını ifade etti. Hiç kimsenin inancını kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Bizler, umutla ayaktayız. Her geçen gün umudumuz daha da artıyor. Samet’in birazcık kıpırdanması dahi bizleri sanki yürümüşde kalkmış gibi sevindiriyor. Çünkü hastaneye hangi halde geldiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi bile bu umudu taşımak dahi çok güzel. İyi olacağına inanıyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz. Herkes dua etmeye devam etsin, vazgeçmesin. Onu sevenler çok kalabalık. Kimsede umutlarını kaybetmedi. Sevenleride aynı şekilde kaybetmesin. Şimdiye kadar yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim. Samet’in sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Allah, büyüktür. O, bizi bırakmayacak. Buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Gözünü açarsa çok büyük bir adım olacak’

Samet Erkuş’un son durumuyla ilgili bilgiler veren amca Şeyhmus Erkuş ise yeğeninin kaza geçirdiği ilk gün hastaneye getirilidğinde durumunun çok daha kötü olduğunu ve hayata tutunmasının tam bir mucize olarak görüldüklerini söyledi. Şimdi ise küçükte olsa biraz ilerlemenin olduğunu söyleyen Erkuş, iyi bir sonuca kavuşmayı beklediklerini söyledi. Samet Erkuş’un inancının yüksek ve güçlü olduğunu söyleyen amca Erkuş, “Tüm Türkiye’nin duaları onunla. Rabbim, inşallah onu iyi edecek. Bizim hiç umutlarımız azalmadı. Az az parmak hareket etmesi, ayak çekmeleri oluyor. Ancak darbeyi beyinden aldığı için gözünü açmadığı sürece durumu kötü. Gözünü açarsa o zaman çok büyük bir adım olacaktır. Bekledigimiz tek şey gözünü açabilmesi. Fiziksel bir hasar kalır mı bunu bilmiyoruz. Ciddi operasyonlardan geçti. İlk 48saat çok zorluydu. Giti, geldi cocuk ama hayata dört elle tutunmayı başardı. O çok güçlü bir çocuk. Rabbim ona yardım edecek.” Sözlerini söyledi.