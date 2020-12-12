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JÖH alımı olacak mı, ne zaman? 2021 JÖH olma şartları ve KPSS puan şartı kaç olacak?

Birçok genç, Jandarma Özel Harekat alımlarını bekliyor. Şu ana kadar net bir tarih verilmese de alımların, 2021 yılına kaldığı tahmin ediliyor. 2021’in ilk aylarında alımlar gerçekleşebilir. Peki, JÖH için hangi şartlar gerekiyor?

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:05
JÖH alımı olacak mı, ne zaman? 2021 JÖH olma şartları ve KPSS puan şartı kaç olacak?
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Gençlerin merakla beklediği JÖH alımları için henüz resmi ve net bir açıklama yapılmadı. MSB’nin astsubaylar için verdiği ilandan sonra gençler, JÖH alımları için de beklentiye girdi. Ancak beklenen açıklama henüz yapılmadı.

 

Tahminlere göre JÖH alımları 2021 yılına kaldı. Alımların 2021’in ilk aylarında yapılması bekleniyor. Alımların, Ocak ayının sonunda veya Şubat ayında yapılması bekleniyor. Peki, JÖH’ün alımlarına başvurmak için hangi şartlar gerekiyor?

 

JÖH’ün alımlarıyla ilgili tarih henüz belirlenmedi ancak JÖH’ün alım şartları her sene olduğu gibi bu sene de belli. JÖH’e başvuracak adaylarda aranan kriterlerin ilki ön lisans veya lisans mezunu olmak. Ön lisans veya lisans mezunu adaylar 27 yaşını doldurmadan JÖH’ün ilanlarına başvurmalı. JÖH’ün aradığı bir başka kriter ise aday lisansüstü eğitim almışsa 32 yaşını doldurman JÖH bünyesine katılmalı. JÖH için gereken son şart KPSS’den 60 puan ve üzeri almış olmak. Bu şartları sağlayan kişiler JÖH’ün ilanlarına başvurabilir.



Son Güncelleme: 12.12.2020 16:05
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Anahtar Kelimeler:
JöhJandarma özel HarekatJöh AlımlarıKPSS
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