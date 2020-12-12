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JÖH alımı 2021 ne zaman yapılacak?

Binlerce vatandaşın uzun süredir araştırdığı 2021 JÖH alımının ne zaman yapılacağı ortaya çıktı. JÖH alımı ve başvuru şartlarını öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:55
JÖH alımı 2021 ne zaman yapılacak?
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2020 yılının Temmuz ayında Jandarma astsubay alımı yapılmıştı. Yeni bir alım yapılması için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndan yeni bir açıklama bekleniyor. 2021 yılında 65 bin kamu personelinin istihdam edileceği haberinden sonra güvenlik güçleri için de kadro açılacağı duyurulmuştu. Ancak henüz konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

2021 Jandarma Özel Harekat alımı ne zaman?

2021 yılında JÖH alımlarına ilişkin bir ilan yayınlanmadı. 2021 JÖH alım ilanı yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

Jandarma astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Jandarma astsubay başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. Adaylar sistemde yer alan ‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temiz Sistemi’ne giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecekler. E-devlet kaydı olmayan kişiler ise PTT’den geçici şifre alabileceklerdir.

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Jandarma astsubay maaşları ne kadar?

2020 yılın için jandarma astsubay maaşları 6 bin 800 TL olarak belirlenmiştir. Ancak maaşlar görev sürelerine göre değişmektedir. Göreve yeni başlayan astsubayın maaşı 5 bin 500 TL olurken, kıdemli astsubayların maaşları 7 bin lira civarında olmaktadır. Bunun yanında terör bölgesinde görev yapanlara 1000-1500 TL arasında terör tazminatı ödenmektedir.

Jandarma astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak,

Silah taşımaya ve silahlı görevde bulunmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış ya da aracılık yapmamış olması,

Hakkında herhangi bir adli, idari soruşturma bulunmamak ve hüküm giymemiş olmak,

Daha önce çalıştığı kurumlardan ahlaki disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

Alkol ya da uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş ve görmüyor olmak,

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunmamak,

Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış, çıkarılmamış ya da yeterlilik sınavında başarısız olmamak,

Hamile olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Sivil okullardan çıkarılmamış olmak; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ya da sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken görevden ayrılmamış ya çıkarılmamış olmak.

Jandarma astsubay alımında KPSS şartı var mı?

KPSS şartı bazı branşlar için aranmaktadır. Bu kapsamda KPSS P3 puanının en az 60 olması gerekmektedir. Şehit, malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini almış olmak gerekmektedir.

Jandarma astsubay alımı yaş ve eğitim şartı nedir?

Jandarma astsubay alımında adayların 27 yaşını bitirmemiş olması yani 01 Ocak 1993 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Öte yandan temini yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak ya da kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak gerekiyor.



Son Güncelleme: 12.12.2020 16:55
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JöhJandarma AstsubayAlım
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