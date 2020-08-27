JÖH Alımı 2020 Yılında Gerçekleşecek Mi? Jandarma Özel Harekat Eğitimleri Nasıl Gerçekleşiyor? Başvuru Şartları Neler?

Jandarma Özel Harekat Nasıl Olunur?

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan Jandarma Özel Harekat birliklerine girmek isteyen adaylar pek çok aşamadan geçmektedir. Jandarma Özel Harekat birlikleri özel ve zorlu eğitim süreçlerinin ardından göreve başlamakta ve en zorlu görevi onlar yerine getirmektedir.

Bu birliklerin başında Yüzbaşı durmaktadır. JÖH içerisinde genellikle uzman çavuşlar olsa da astsubay ve erler de yer almaktadır. Erler genellikle C timi içerisinde görev alırlar ve farklı birlik arması taşırlar. Jandarma Özel Harekat birimi gönüllü olan askerlerden seçilerek oluşturulmuştur. Bu harekatta yer alacak olanların eğitimleri İzmir Foça’da yer alan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştiriliyor. Jandarma Özel Harekat için binlerce asker başvuru yapmaktadır. Adaylardan beklenen bazı özellikler bulunmaktadır. Adaylardan istenenler şunlardır:

-Yorgunluğa dayanabilme,

-Uykusuzluğa dayanabilme,

-Stres yönetiminin iyi olması,

-Özgüvenli olması,

-Silah arkadaşlığı,

-İklim ve arazi şartları yüzünden ortaya çıkabilecek engelleri aşmak.

Adayların aldığı eğitimler şunlardır:

-Bulunan tüm silahları etkili şekilde kullanabilme eğitimi,

-Gece ve gündüz manevra eğitimi,

-Harita eğitimi,

-GPS kullanımı eğitimi,

-Kamuflaj eğitimi,

-Dağcılık,

-Suda geçiş teknikleri eğitimi.

Eğitimlerden sonra askerler ayrıca çatışma yerlerine benzer yerlerde tecrübe elde etmektedir. Parkurlar ve operasyonlar simülatör üzerinden çalıştırılmaktadır. Adayların simülatör üzerindeki çatışmaları, atış isabetleri ve hareketleri değerlendirilmektedir. Eğitmenler bu süreci değerlendirir ve eksik veya hatalı bir durum söz konusu ise komandoları uyarır. Simülatör içerisinde yer alan operasyonlar ve çatışmalar genel olarak mağaraya ya da eve yaklaşma- arama, pusu kurma veya pusuya karşı koyma, ilk atışta hedefi vurma şeklinde olmaktadır. Komandolar bu simülatörde başarılı olmak zorundadır. Ayrıca mayın ve patlayıcı tespit etme, imha etme gibi eğitimleri de bulunmaktadır.

Eğitimleri başarıyla geçen ve parkurlarda da başarı elde eden komandoların durumu eğitimciler tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. JÖH ekibi afet durumlarında da emniyet için ve kurtarmak için görev almaktadır. JÖH eğitimlerinde komandolar eğitim süresince toplam 260 km koşarlar, 675 km yürürler.

JÖH Başvuru Şartları Nelerdir?

Jandarma Özel Harekat’a katılmak isteyenler başvuru şartlarına uymak zorundadır. Şartlar şunlardır:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-En az lise mezunu veya ona denk bir okuldan mezun olmak,

-Askerliğini tamamlamış olmak,

-Askerlik yapıyor olmak,

-Belirtilen yaş aralığı içerisinde olmak,

-Askerliğini 3 yıl önce bitirmiş olmak,

-Sağlık raporunda engelinin olmaması,

-Boyunun en az 1.64 olması,

-Vücudunda bir sorunun olmaması,

-Yara izinin olmaması,

-Ameliyat izinin olmaması,

-Güvenlik soruşturmasından geçmek,

-Askerlik süresi sırasında herhangi bir ceza almamış olmak.