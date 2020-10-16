Jirki aşireti lideri kimdir? Jirki aşireti kaç kişiden oluşuyor?

Hakkari ve Van’da faaliyet gösteren Jirki aşireti Ak Parti tarafına geçti. Eski lider Abdullah Adıyaman’ın ailesi tarafından alınan son kararla birlikte Jirki aşireti PKK’ya meydan okudu ve Ak Parti tarafına geçti.

Ak Parti Van İl Başkanlığı’nda yapılan organizasyonda, Abdullah Adıyaman ve Jirki aşireti lideri Necmi Adıyaman ve akrabaları Ak Parti rozeti taktı. Necmi Adıyaman, Ak Parti’ye katılmalarının mutluluk verdiğini dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “kalbimizin üstünde tutacağınız” dedi.

Aşiret olarak AK Parti’yi destekleyen Abdullah Adıyaman ise, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilatıyla hizmet vermek için gönüllü olduklarını ifade etti.

Jirki Aşireti Kimdir?

Jirki aşireti büyük çoğunluğu Van ve Hakkari’de bulunan ve Mehmet Adıyaman’ın ailesinden oluşan bir aşirettir. Bazı dönemlerde siyasette boy gösteren aşiret terör örgütü PKK’ya karşı olduğunu ilan etmiştir. Aşiretin şu anda faaliyet gösteren lideri Abdullah Adıyaman’dır.