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Jeep markası Mart ayı bahar özel kampanyasını duyurdu! Compass ve Renegade modellerinde büyük indirim!

Otomotiv devi Jeep'ten bahar özel indirimi açıklamaları dikkat çekti. Firmanın en fazla tercih edilen iki modeli olan Compass ve Renegade modellerinde yapılan bahar indirimleri sonrasında vatandaşlar Jeep'in Mart ayı fiyat listelerini araştırmaya başladı.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:34
Jeep markası Mart ayı bahar özel kampanyasını duyurdu! Compass ve Renegade modellerinde büyük indirim!
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Mart ayının gelmesi ile birlikte otomotiv devleri kampanyalarını duyurmaya başladı. Yeni kampanyalarını kamuoyu ile paylaşan Jeep markasının Compass ve Renegade modellerinde ki indirimler dikkat çekti.

Jeep firması bahar özel indirimlerine başlarken yapılan açıklamalarda firmanın en fazla tercih edilen Compass modelinde 85 bin TL, Renegade modelinde ise 70 bin TL indirim yapıldığı açıklandı. Yapılan indirim açıklamaları sonrasında Jeep Compass modeli 359.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Jeep Renegade modeli 232.000 TL fiyat etiketi ile satışa sunulmaya başlandı.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:34
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Anahtar Kelimeler:
JeepCompassRenegadeMart AyıBahar özel IndirimIndirimFiyatListe
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