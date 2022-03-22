Jean Pantolonlarınız İle 8 Harika Kombin Yapabilirsiniz

Gri Siyah Kot Kombini

Gri kot ya da siyah kot üzerinde bu iki renkten birini seçerek kombin yapabilirsiniz. Gri kotlarda koyu tonlara odaklanabilirsiniz. Üzerine siyah desenli veya desensiz modeller seçilebilir. Ayakkabı tonlarınızda da buna göre bir seçim yapabilirsiniz.

Kot ve Ceketle Gündelik Şık Kombin

Ceket pantolon kullanımında kot kombini yapmak isteyenler için birçok rengi bir araya getirerek kullanabilirsiniz. Kot seçiminizde koyu mavi, açık mavi düz kesim modellerle lacivert ceket şıklığını bir arada kullanabilirsiniz. Ceket rengi mavi tonları, siyah, pudra rengi gibi seçimlerle olabilir. Bu ceket rengine göre ayakkabınız benzer tonlarda olmalıdır.

Yüksek Bel Kotla Bluz Kombini

Yüksek bel kot modelleri ile birçok bluzu topuklu ayakkabı ile kullanabilirsiniz. Yarım bel bluz, askılı tasarımlar, V yaka gömleklerle yüksek beli engellemeyecek şekilde kullanım olabilir. Özellikle bacak boyu kısa olanlar için bu kullanımı yapabilirsiniz. Kot rengi koyu tonlarda veya açık mavi seçilebilir.

Kareli Gömlekle Baharlık Kombin

Bahar dönemlerinin vazgeçilmez desenlerinden kareli gömlekler konforlu bir şıklık kazanmanıza yardım edebilir. Kot pantolonunuzun üzerine hafif dar kesim kareli gömlek kullanabilir ve altına da spor şık bir ayakkabı giyebilirsiniz. Askılı zincir çantalarda metalik görüntüler olabilir.

Kısa Kot Ceketle Kombin

Mini kot ceketlerle ve kot pantolonla kombin yapabilir, topuklu ayakkabı ile bütünlük sağlayabilirsiniz. Kombin üst beden boyu kısa olanlar için pek uygun değildir. Sizi olduğunuzdan kısa gösterebilir. Kısa kot ceket içerisine açık renk düz bluz giyilmesi avantaj sağlar.

Bordo Kot ve Kahve Rengi

Birbiriyle renk geçişi açısından en uygun seçeneklerden biri bordo kot ve kahve tonlarda bluzdur. Bu kombini akşam etkinliklerinde iş yemeklerinde vs. kullanabilirsiniz.

Desenli Tişört Kot

Pratik kot kombini yapmak için desenli tişört ve düz renk kot ile aksesuar kullanabilirsiniz. Boncuklu bileklikler ve renkli canlı tonlarda topuklu ayakkabıları kullanabilirsiniz.

Eskitilmiş Kot ve Spor Şıklık

Çizgilerle açıklıkları olan kot kombini için eskitme kot ve spor bluzlarla günlük hayatınızda iyi bir görüntü oluşturabilirsiniz.