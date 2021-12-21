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Japonya ve Tokyo'da insanlar saatlik ve aylık ne kadar maaş alıyor?

Japonya ve Tokyo’da insanlar saatlik ve aylık ne kadar maaş alıyor? Japonya’da ve başkent Tokyo’da alınan ücretler oldukça merak ediliyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

21 Aralık 2021 Salı 03:08
Japonya ve Tokyo'da insanlar saatlik ve aylık ne kadar maaş alıyor?
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Asya ülkeleri arasında ekonomik ve teknoloji açısından belki de en önemli ülke olan Japonya, dünyanın birçok ülkesinin gözdesi haline geldi. Japonya’nın genelinde ve başkent Tokyo’daki çalışma ücretleri ise birçok kişinin intenette araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki Japonya ve Tokyo’da insanlar saatlik ve aylık ne kadar maaş alıyor?

Japonya’da Saatlik Çalışma Ücreti Ne Kadar?

Asgari ücreti yüksek olan ülkeler arasında yerini alan Japonya’da asgari ücretler şehirden şehre değişiklik gösterebiliyor. Ülkenin en pahalı yeri olan başkent Tokyo’da saatlik asgari ücret 1.013 Yen iken nispeten daha ucuz olan Okinawa’da ise 790 Yen’dir.

Japonya’da Aylık Asgari Ücret Ne Kadar?

Japonya’da haftalık çalışma ücreti yaklaşık olarak 325 bin Yen’dir. Bu miktar aylığa çevrildiğinde ise yaklaşık olarak 2800 dolardan söz edilebiliyor. Dünyada bu miktarı geçen sadece bir iki ülke bulunuyor.


Son Güncelleme: 21.12.2021 03:08
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Anahtar Kelimeler:
JaponyaTokyoAsgari ücret
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