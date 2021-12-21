Asya ülkeleri arasında ekonomik ve teknoloji açısından belki de en önemli ülke olan Japonya, dünyanın birçok ülkesinin gözdesi haline geldi. Japonya’nın genelinde ve başkent Tokyo’daki çalışma ücretleri ise birçok kişinin intenette araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki Japonya ve Tokyo’da insanlar saatlik ve aylık ne kadar maaş alıyor?

Japonya’da Saatlik Çalışma Ücreti Ne Kadar?

Japonya’da Aylık Asgari Ücret Ne Kadar?

i yüksek olan ülkeler arasında yerini alan Japonya’da asgari ücretler şehirden şehre değişiklik gösterebiliyor. Ülkenin en pahalı yeri olan başkent Tokyo’da saatlik asgari ücret 1.013 Yen iken nispeten daha ucuz olan Okinawa’da ise 790 Yen’dir.

Japonya’da haftalık çalışma ücreti yaklaşık olarak 325 bin Yen’dir. Bu miktar aylığa çevrildiğinde ise yaklaşık olarak 2800 dolardan söz edilebiliyor. Dünyada bu miktarı geçen sadece bir iki ülke bulunuyor.