Asya ülkeleri arasında ekonomik ve teknoloji açısından belki de en önemli ülke olan Japonya, dünyanın birçok ülkesinin gözdesi haline geldi. Japonya’nın genelinde ve başkent Tokyo’daki çalışma ücretleri ise birçok kişinin intenette araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki Japonya ve Tokyo’da insanlar saatlik ve aylık ne kadar maaş alıyor?
Japonya’da Saatlik Çalışma Ücreti Ne Kadar?
Japonya’da Aylık Asgari Ücret Ne Kadar?
Japonya’da haftalık çalışma ücreti yaklaşık olarak 325 bin Yen’dir. Bu miktar aylığa çevrildiğinde ise yaklaşık olarak 2800 dolardan söz edilebiliyor. Dünyada bu miktarı geçen sadece bir iki ülke bulunuyor.
Son Güncelleme: 21.12.2021 03:08