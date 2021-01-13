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Jandarma uzman erbaş alımında yaş sınırı ve askerlik şartı

Jandarma Uzman Erbaş alımında yaş sınırı ve askerlik şartı getirildi. Jandarma Uzman Erbaş alımlarına başvuru yapacak kişiler yaş sınırı ve askerlik şartlarını ve başvuru detaylarını araştırmaya başladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:04
Jandarma uzman erbaş alımında yaş sınırı ve askerlik şartı
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Her yıl jandarma bünyesine Uzman Erbaş alımı yapılır. Uzman Erbaş alımlarına birçok kişi de başvurmaktadır. Uzman Erbaş alımlarında yaş sınırı 27’dir. Başvuru yapacak kişilerin 27 yaşını bitirmemiş olması gerekir. Ayrıca Uzman Erbaş olacak kişinin 3 yıl başında Jandarma Erbaş olarak görev yapmak gerekmektedir.

25 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan düzenlemeyle Jandarma Uzman Erbaş alımlarıyla ilgili şartlarda değişikliğe gidildi. Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Bu nedenle halk arasında kır polisi olarak bilinir. Yeni düzenlemede Uzman Erbaş alımlarına ilişkin yer alan ifadeler aşağıda yer almaktadır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
JandarmaUzman Erbaş
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