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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Bilişim Personeli alımı yapılacak !

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ilgili kurumlara Bilişim Personeli alınacak. Bu alanda görev yapacak olan kişilerin maaşları da diğer kamu görevlilerinin maaşlarına göre oldukça yüksek. Konu ile alakalı merak edilen tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

28 Şubat 2021 Pazar 15:29
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Bilişim Personeli alımı yapılacak !
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Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı açıklamalara göre, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emri altında çalışacak açıktan temin yolu ile 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Sözleşmeli olarak Bilişim Personeli görevine başlayacak olan kişiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin B bendi kapsamında istihdam edilenlerin tavan ücretinin iki katı maaş alacakları da iletildi. Bahsedilen alanda görev yapacak kişilerin görev yerleri Ankara olacak.

Genel şartlar

  • Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
  • Kişi kamu haklarından yoksun bırakılmış olmamalıdır.
  • Kişi herhangi bir siyasi parti üyesi olmamalıdır.
  • Başvuru yapacak kişi müracaat tarihinin son günü yani 11 Mart 2021 itibari ile 18 yaşını doldurmuş ya da Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında kazai rüşt kararı almış olmalıdır.
  • Kişinin 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile görevini yapmasına engel teşkil edecek akıl hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
  • Aday olacak erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamalı, askerlik çağına gelmemiş bulunmalı, askerlik çağına geldiyse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya da tecil ettirmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmalı ya da yapmış sayılacak şekilde muaf tutulmalı.
  • Kişi kasten işlediği bir suçtan ötürü bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına mahkum olmamış olmalı.
  • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Alınacak personelde aranan şartlar

  • Kişinin analitik düşünme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.
  • Kişi, yoğun iş ortamında, grup içinde ve paylaşım düşüncesinde çalışacak kriterde olmalıdır.
  • Kişi yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmeli ve öğrenmeye açık olmalıdır.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirlenmiş olan genel şartlara sahip olunmalı.
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmalı.
  • Kişi bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgili olmalıdır ve bunların yanı sıra güncel programlama dilleri arasından en az iki tanesini biliyor olmalı ve bu durumu belgelendirmelidir.
  • Var olan proje veya yazılımlara hızlı bir şekilde adapte olmalı ve geliştirmelidir. Bunların yanı sıra güçlü iletişim ve problem çözme yeteneğine sahip olmalıdır.

Bu alanda görev yapabilmek için eğitim şartları

  • Herhangi bir fakültenin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği dallarından mezun olmak. Veya bunların denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunmalıdır.
  • Fakültelerin 4 yıllık mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinden mezun olunmalıdır. Veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunmalıdır.
  • Bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümler ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden mezun olunmalıdır. Veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunmalıdır.

Başvuru nereden ve nasıl yapılmaktadır?

Başvurular 25 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlayacaktır. Son başvuru tarihi ise 11 Mart 2021 saat 16.00’dır. Başvurular yalnızca  

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

adresi,

‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’

üzerinden e-devlet aracılığı ile yapılacaktır. E-devlet sistemine ise e-devlet şifresi, mobil imza, T.C kimlik kartı ya da intenet bankacılığı gibi seçeneklerden birini seçerek giriş yapılabilir.

Bahsi geçen alana giriş yapıldıktan sonra adayların başvuru yapabilmeleri için “Profil Bilgilerim” kısmını eksiksiz doldurmalıdır. Ardında “Başvuruyu tamamla” seçeneğine tıklayarak başvuru işlemi tamamlanabilir.

- Sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru adresi.

- Sözleşmeli bilişim personeli başvuru kılavuzu 

Bilişim personelinin görevi

Bu alanda çalışan personeller diğer kamu görevlilerinden daha fazla maaş almaktadırlar. Bu maaş karşılığında ise veri yapılandırma, düzene koyma, bilgisayarla arasında network ağı kurma, ilgili işletmelerin verimini artırabilmek için çalışmalar yapma, sistemlerin sorunlarını giderme, bilgisayar sistemleri ile alakalı departmanlar içinde düzenlemeler ve bilgilendirmeler yapma gibi işlevleri vardır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 15:29
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