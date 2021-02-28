Jandarma Genel Komutanlığı 5000 personel alım ilanı

Ülkemizin en köklü güvenlik kurumları arasında yer alan Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımızı korumaya devam ediyor. Son yıllarda binlerce personel alarak kadrosunu güçlendiren Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 yılı içerisinde 5000 adet uzman erbaş alımı yapacak. Jandarma olmak isteyen vatandaşlarımız Jandarma Genel Komutanlığı 5000 uzman erbaş alımı duyurusunu merak ederken, alımların ne zaman yapılacağını hangi belgelerin gerektiğini ve şartlarını merak ediyor. Jandarma sayesinde gözlerde asayiş sağlanmaktadır. Bu açıdan jandarma olmak ülkemizde kutsal bir görev olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de binlerce genç jandarma olmanın hayalini kurmaktadır. Nu köklü kuruma başvurmak isteyenler bu ilana başvurabilirler.

Jandarma Genel Komutanlığı, 21 Ocak 2021 tarihinde personel alımı için başvuru ekranı açmıştı. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımız ise açılan bu personel alım ilanına başvurmaya başladı. Seçilen adaylar jandarma uzman çavuş kadrosuna dahil olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımlarında bu yıl farklı bir yöntem izleyecek. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle başvurular sadece çevrimiçi ortamdan gerçekleştirilecek. Jandarma uzman çavuş olmak isteyen vatandaşlarımız Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi web adresine girerek başvuru yapabilecek.

Buna göre yayınlanan ilanda jandarma komando ve asayiş birimine 3770 kişi alınacak. Lojistik alanında ise 925 kişi alınacak. Muhasebeci olarak 265 kişi alınacak. 13 kişi ise bot tümeni alanında istihdam edilecek. Havacılık alanında on kişi alınırken dalış amiri yani kurbağa adam olarak üç kişi alınacak. Ayrıca at bakıcısı alanında 14 kişi istihdam edilecek.

Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konular arasında ise Jandarma Genel Komutanlığı 5000 uzman erbaş alımının başvuru şartlarıdır. Başvuru şartlarına bakacak olursak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 27 yaşından küçük olmak, ayrıca asker görevini tamamlamış olmak gerekmektedir. Askerlik hizmeti sırasında askerliğe elverişli değildir. Raporu almamış olmak gerekmektedir.

Ayrıca askerliğinin üzerinden en fazla beş yıl geçmiş olması gerekiyor. Ayrıca sözleşmeli erbaş ya da er olarak en az üç sene görev yapmış olmak şartı vardır. Başvuru günü itibari ile sözleşmeli er ya da erbaş olarak üç yılı doldurmak gerekmektedir. Ayrıca görev sırasında sözleşmesinin feshedilmiş olması olmaması gerekmektedir.

Geçerli bir sağlık kuruluşuna giderek uzman erbaş olur sağlık raporu almış olmak gerekmektedir. Ayrıca en az 164 cm boyunda ve en fazla 210 cm boyunda olmak gerekmektedir. Boy ve kilonun jandarma tarafından istenilen seviyede olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak adayların daha önce Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda astsubay, jandarma, subay veya uzman erbaş olarak görev yapmamış olması gerekmektedir. Güvenlik soruşturmasında olumlu bir şekilde geçmek gerekir. Arşiv soruşturmasından da olumlu yanıt almış olmak gerekmektedir. Herhangi bir suçtan hapis cezası almamış olmak gerekmektedir. Herhangi bir suçtan dolayı 30 günden daha fazla mahkum olmamak gerekmektedir. Taksirli suçlar sebebiyle altı ay veya daha fazla mahkum olmamak gerekmektedir.

Daha önce askerliğin haysiyetini ve şerefini çiğneyecek eylemlerde bulunmamış olmak gerekmektedir. Bölücü siyasi ve yasadışı ideolojik görüşlere sahip olmamak gerekmektedir. Vücut yapısı ve fiziki görünüşü oldukça düzgün olmak gerekmektedir. Dilde tutukluk pelteklik ya da kekemelik olmaması gerekmektedir.

Alımlarda en çok merak edilen konular arasında sınavın aşamaları gelmektedir. Buna göre adaylar beş aşamalı sınavdan geçecektir. Öncelikle ön sağlık muayenesi yapılacaktır. Sonrasında yazılı sınava alınan adaylar ardından fiziki yeterlik sınavına girecektir. Sonrasında uygulamalı meslek bilgisi sınavına girecek olan adaylar son olarak mülakat sınavına giriş yapacak.

Lisans, Ön lisans ve Lise mezunu adayların değerlendirilmesi KPSS puanının %20’si+Uygulama Sınav Notu+ FYS (Fiziki Yeterlilik Sınavı) + Mülakat Notu,

İlköğretim (Ortaokul) mezunu adayların değerlendirilmesi ise Yazılı Sınav Notu + Uygulama Sınav Notu + FYS (Fiziki Yeterlilik Sınavı) +Mülakat Notunun alınması şeklinde değerlendirilecektir.

Diğer branşlar için KPSS notunun %50’si+ FYS (Fiziki Yeterlilik Sınavı) + Mülakat Notunun alınması şeklinde değerlendirilecektir.