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Jandarma astsubay alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Jandarma astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri

Jandarma astsubay alımıyla ilgili bir kılavuz yayımladı. Astsubay olmak isteyenler için yayımlanan bu kılavuzda hangi şartların yer aldığı ve başvurunun ne zaman başladığına haberimizden ulaşabilrsiniz...

13 Mart 2021 Cumartesi 13:37
Jandarma astsubay alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Jandarma astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri
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Jandarma  1640 sözleşmeli ve muvazzaf personel alacağını duyurdu. Açıklamanın ardından jandarma astsubay alımıyla ilgili detaylar gündeme gelmiştir.

Jandarma astsubay alımı ne zaman olacak ?

15 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan jandarma astsubay alımı 28 Mart 2021 günü saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar başvuruyu

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris üzerinden yapacak.

Başvuru nasıl yapılacak ?

Başvurular yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris üzerinden ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akamedisi Başkanlığı Personel Temin Sisteminden e –Devlet aracılığıyla yapılacak. Aday kişiler KPSS’den aldıkları notlara göre yüksekten düşüğe doğru sıralanacaktır. Belirlenen kontenjandan 10 kat daha fazla kişi sınavlara çağrılacaktır.

Başvuru yapabilmek için gereken tüm  şartlara aşağıdaki linkten ulaşabilrsiniz .

https://www.jandarma.gov.tr/kurumlar/jandarma.gov.tr/Duyurular/guncel/JGNKLIGI_2021_YILI_ASEM_BASVURU_KILAVUZU_10032021.pdf

 Alınacak personellerin kontenjanlar nelerdir ?

 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 13:37
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