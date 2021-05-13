Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?

Türkiye Twitter gündeminde son saatlerde yer alan ve binlerce tweetin atıldığı #jahreiniminyanındayım merak ediliyor. İçerik üreticisi ve yayıncı olan Ahmet ‘Jahrein’ Sonuç ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyalog merak edilmeye devam ederken aynı zamanda Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak yayın yapıp yapmayacakları da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu yayın mı yapacak?

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver.’ Paylaşımları sonrasında Jahrein’in ‘En yakın zamanda buluşalım. Gençlerin soracak çok sorusu var! Ben sizi bulamam ama siz bana bir şekilde ulaşırsınız sanırım.’ Yanıtını vermesi üzerine gelişen diyaloglar merak ediliyor.

Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman yayın yapacak?

Geçtiğimiz ay Pqueen ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı ortak yayın büyük beğeni toplarken Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı şekilde yayın yapması bekleniyor.

Konu ile ilgili herhangi bir tarih ve resmi açıklama yapılmazken Jahrein’in hemen hemen her gün Twitch platformu üzerinden yayın açtığı biliniyor.

Jahrein milletvekili adayı olacağını açıklamıştı

Yaptığı canlı yayınların birisinde 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olacağını açıklayan Jahrein merak edilmeye devam ediyor. Açıklamalarında ‘oy verirsiniz vermezsiniz orası size kalmış ancak ben 2023 yılında bağımsız milletvekili adayı olacağım.’ Açıklamalarında bulundu.

Ahmet ‘Jahrein’ Sonuç kimdir?

Gerçek adı Ahmet Sonuç olan ve Jahrein takma adıyla yayınlar açan Sonuç, Türkiye’nin en büyük yayıncı ve içerik üreticilerinden birisidir.

1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ahmet Sonuç eğitim hayatını Almanya’da tamamlamıştır. Daha sonrasında Polonya’ya giderek kendi işini yapan Sonuç aynı zamanda yayıncılığa devam etmiştir. Polonya yaşantısı sonrasında Türkiye’ye taşınacağını açıklayan Ahmet Sonuç tekrar Twitch platformuna yönelerek Antalya’ya yerleşmiş ve burada yayıncı kariyerine devam etmektedir.