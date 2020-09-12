İznik Gölü çekilince 1500 yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Bursa İznik ilçesindeki gölün 25 metre içerisinde 2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği düşünülen ve tarihi koruma altına almak tarih severler ile paylaşmak adına su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanan bazilikanın hava şartlarının ısınmasıyla bazı kalıntıları suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Türkiye'nin en büyük göllerinde olan'nde hava şartlarından dolayı su seviyesindeki düşüş bölge halkında tedirginlik yarattı.100 yıllık bazilikanın kalıntılarının gün yüzüne çıkmasıyla kazı çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte buranın müze haline getirilmesi planlanıyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda su seviyesinin düşmesi endişe verici olduğu belirtildi.İzni Gölünün kendileri için çok önemli olduğunu ve su müzesi yapılası beklenirken su seviyesi eski haline dönmezse bu isteklerinin gerçekleşemeyeceğini belirtirlerken ,öncelik yıllarda bukadar su çekilmesinin olmadığı bu durumun kaygı verici olduğu söylendi.

