İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

İznik Gölü çekilince 1500 yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla İznik Gölü çekilmesiyle 6 sene önce araştırılmaya başlanılan göl dibindeki bazilika kalıntıları gün yüzüne çıktı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 15:11
İznik Gölü çekilince 1500 yıllık tarih gün yüzüne çıktı
Takip Et:

Bursa  İznik ilçesindeki gölün 25 metre içerisinde 2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği düşünülen ve tarihi koruma altına almak tarih severler ile paylaşmak adına  su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanan bazilikanın hava şartlarının ısınmasıyla bazı kalıntıları suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.


Türkiye'nin en büyük göllerinde olan İznik Gölü'nde hava şartlarından dolayı su seviyesindeki düşüş bölge halkında tedirginlik yarattı.100 yıllık bazilikanın kalıntılarının gün yüzüne çıkmasıyla kazı çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte buranın müze haline getirilmesi planlanıyor. 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda su seviyesinin düşmesi endişe verici olduğu belirtildi.İzni Gölünün kendileri için çok önemli olduğunu ve su müzesi yapılası beklenirken su seviyesi eski haline dönmezse bu isteklerinin gerçekleşemeyeceğini belirtirlerken ,öncelik yıllarda bukadar su çekilmesinin olmadığı bu durumun kaygı verici olduğu söylendi.



Son Güncelleme: 12.09.2020 15:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü1500 Yıllık Tarih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101 aktüel ürünler kataloğu 12- 18 Eylül indirimleri belli oldu
A 101 aktüel ürünler kataloğu 12- 18 Eylül indirimleri belli oldu
Mahalleli tedirgin! Çocuk parkında çıplak gezdi
Mahalleli tedirgin! Çocuk parkında çıplak gezdi
Müzik yasağı sokaklara taşırdı! Gece yarısı sokak ortasında müzik çalıp dans ettiler
Müzik yasağı sokaklara taşırdı! Gece yarısı sokak ortasında müzik çalıp dans ettiler
Kastamonu'da oluşan hortum görenleri korkuttu
Kastamonu'da oluşan hortum görenleri korkuttu
İndirim kampanyası korona-virüse davetiye çıkardı
İndirim kampanyası korona-virüse davetiye çıkardı
İstanbul'da korkunç olay! İşçi apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralandı
İstanbul'da korkunç olay! İşçi apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralandı

Popüler Haberler

BİM 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2020
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2020
Hırdavat sektöründe bayilik verenler 2020
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2020
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
Seksenler Butik Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Aşk Ağlatır dizisi reyting nasıl? Aşk Ağlatır dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Yakut Kırmızı filminin konusu ve oyuncuları
Bekar olmanın faydaları ve pozitif hissettiren yanları
Ziraat Bankası yeni konut kredi faiz oranı 1.50'ye düşürüldü!
İşsizlik Maaşı Alan Kredi Çekebilir mi? İşsizlik Maaşına Kredi Veren Bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 12 Eylül 2020 Cumartesi
Güncel gümüş fiyatları 12 Eylül 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 12 Eylül 2020 Cumartesi
Altın ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 12 Eylül 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.